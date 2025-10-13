Atmosfera pe Splai

Sâmbătă dimineața, coada de pelerini se întindea pe aproape 4 kilometri. Peste 25.000 de persoane așteptau să se închine. Până atunci, aproximativ 55.000 de oameni trecuseră deja pe la raclă.

Vântul puternic și aerul rece de toamnă i-au făcut pe pelerini să se strângă unii în alții. Majoritatea aveau capul acoperit pentru a se proteja de frig. Femeile purtau haine groase, multe ținând busuiocul la piept. Unii vârstnici se sprijineau de baston sau de cei apropiați.

În ciuda oboselii, atmosfera era liniștită și plină de rugăciune. Voluntarii și forțele de ordine au asigurat desfășurarea în siguranță a evenimentului, oferind ceai cald celor obosiți.

Mărturii ale pelerinilor

Reporterii au discutat cu mai mulți pelerini veniți din toată țara. Mulți așteptaseră peste șapte ore, dar nimeni nu părea descurajat.

Maria din Târgoviște a declarat: „Am venit din Târgoviște. Ne rugăm pentru familie, pentru copii, pentru țară în primul rând, că este nevoie, mare nevoie. Mai avem un pic și ajungem, suntem pe ultima sută de metri și mulțumim Maicii și Cuvioasei că ne-a ajutat. A fost bine, timpul a ținut cu noi, totul e bine”.

Un bărbat din Vaslui, aflat la a treia vizită, a spus: „Nu contează cât aștept. Sfânta m-a ajutat mereu, am simțit-o aproape de mine. Nu aveam cum să nu vin anul acest”.

Chiar și copiii și-au exprimat dorințele. Un băiețel de 8 ani a mărturisit: „M-am rugat să fie bine la școală”.

Sâmbătă seara, fluxul de credincioși a rămas constant. Peste 10.000 de pelerini s-au închinat la moaște. La miezul nopții, au sosit din Grecia și moaștele Sf. Grigorie Palama.

Duminică seara a avut loc procesiunea „Calea Sfinților”. Un alai de preoți a condus moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Dimitrie Palama pe străzile Iașului.

