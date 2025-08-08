Cod Galben de caniculă, emis pentru București

Municipiul București se va afla sub incidența unui cod galben de caniculă, valabil în intervalul 9 august, ora 12:00 – 10 august, ora 10:00. Sunt anunțate maxime caniculare de până la 36 de grade Celsius și disconfort termic accentuat.

Codul galben de caniculă, emis de meteorologii ANM, este valabil și în intervalul 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, atunci când valorile maxime ar putea ajunge până la 37 de grade Celsius.

Nopți tropicale în București, sâmbătă și duminică

În cursul zilei de sâmbătă, disconfortul termic din Capitală va fi accentuat. Vremea va deveni caniculară, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeala (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin și vântul slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18…21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Cum va fi vremea în București duminică

În cursul zilei de duminică, maximele din Capitală vor ajunge până la 37 de grade Celsius. Canicula și disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul a 37 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică va fi de 19…21 de grade, caracterizând o noapte tropicală, anunță meteorologii din cadrul ANM.

În ce condiții se emite codul galben de caniculă

Codul galben de caniculă în România este emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) atunci când valorile temperaturii provoacă disconfort persoanelor care desfășoară activități în aer liber și pot înrăutăți starea de sănătate a persoanelor cu afecțiuni cronice (cardiovasculare, respiratorii, hepatice, renale etc.).

În general, se aplică când temperaturile maxime ating sau depășesc 33-35°C într-o zi și disconfortul termic (indicat și de indicele temperatură-umezeală, ITU) este ridicat, uneori depășind pragul critic de 80 de unități ITU.

Această avertizare are rolul de a informa populația despre valuri de căldură care pot afecta sănătatea și activitățile cotidiene, în special în zonele precum Banat, Oltenia, Crișana, Muntenia, sudul Transilvaniei și în București, unde temperaturile pot ajunge la 36-39°C, iar senzația termică poate fi mai mare din cauza umidității.

Recomandările medicilor pe timp de caniculă

Medici și specialiști recomandă pe timp de caniculă următoarele măsuri pentru protejarea sănătății:

Evitați expunerea prelungită și directă la soare în intervalul orar 11:00 – 18:00, când temperaturile sunt cele mai ridicate. Dacă este necesar să ieșiți, petreceți cât mai mult timp în locuri umbrite sau răcoroase.

Purtați haine lejere, largi, de culoare deschisă și din materiale naturale care permit pielii să respire, precum și pălării și ochelari de soare pentru protecția capului și ochilor.

Hidratați-vă corespunzător, consumând 1,5-2 litri de lichide pe zi (apă, ceaiuri neîndulcite, supe), evitând alcoolul, băuturile carbogazoase și cele cu cofeină.

Limitați efortul fizic, mai ales în orele de vârf ale căldurii, și evitați activitățile solicitante în aer liber. Dacă lucrați afară, faceți pauze dese la umbră și hidratați-vă regulat.

Adaptați locuința pentru a menține temperatura scăzută: țineți ferestrele închise în timpul zilei și aerisiți dimineața devreme sau seara, când este mai răcoare. Dacă aveți aer condiționat, setați o temperatură suficient de răcoroasă, evitând folosirea ventilatoarelor la temperaturi peste 32°C.

Persoanele vulnerabile (vârstnici, copii, bolnavi cronici) trebuie supravegheate atent, să aibă acces la un mediu răcoros, să își continue tratamentele conform indicațiilor medicale și să evite efortul fizic.

Adoptarea unei alimentații ușoare, bogată în fructe și legume proaspete cu un conținut mare de apă (pepene, castraveți, roșii) și evitarea alimentelor greu digerabile sau ușor perisabile.

Fiți atenți la semnele de avertizare ale insolației sau epuizării termice, cum ar fi amețeli, greață, dureri de cap, slăbiciune sau confuzie. În astfel de cazuri, opriți activitatea, încercați să vă răcoriți și solicitați asistență medicală dacă simptomele persistă.

Doctorul Tudor Ciuhodaru a pregătit și un mic ghid de supraviețuire la temperaturi de peste 30 de grade, și a explicat ce categorii de persoane sunt printre cele mai predispuse insolației și problemelor de sănătate.

Cele mai mari temperaturi înregistrate în vara 2025

Cele mai mari temperaturi înregistrate, până acum, pe parcursul lui 2025 au fost raportate pe 26 iulie 2025, care a fost declarată cea mai călduroasă zi din această vară. Atunci, s-au înregistrat recorduri la 114 stații meteorologice, cu valori maxime de temperatură de până la 43,4°C la Calafat. În București-Filaret, temperaturile au ajuns între 40 și 41,5°C în aceeași zi.

Pe lângă acest record, mai multe stații au raportat temperaturi maxime ce au depășit 40°C în acea perioadă, iar în sudul și sud-vestul țării iulie 2025 s-a caracterizat prin temperaturi medii lunare ridicate, cu anomalii termice peste 2,5°C față de mediile climatologice precedente.

Astfel, cea mai mare temperatură maximă cunoscută în vara lui 2025 până acum este 43,4°C, cu multiple zone care au raportat peste 40°C în zilele caniculare importante.

