Cuprins:
Rafale de 50…70 km/h
„Pe parcursul zilei de miercuri (17 septembrie), în județele Mehedinți și Dolj, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h”, au anunțat reprezentanții ANM.
Totodată, intensificări ale vântului vor fi local și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar la munte de peste 70…80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua de ieri.
De asemenea, joi, 18 septembrie 2025, în intervalul orar 10.00-21.00, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.
Avertizarea este valabilă în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa şi parţial în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava.
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România
Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 15 septembrie – 12 octombrie 2025.
Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025
Valorile termice vor avea valori mai ridicate decât valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025
Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.
Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025
Temperaturile vor fi în general apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată țara.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.