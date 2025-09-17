Rafale de 50…70 km/h

„Pe parcursul zilei de miercuri (17 septembrie), în județele Mehedinți și Dolj, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h”, au anunțat reprezentanții ANM.



Totodată, intensificări ale vântului vor fi local și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar la munte de peste 70…80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua de ieri.

Cod galben de vânt valabil miercuri, 17 septembrie 2025. Foto meteoromania.ro.

De asemenea, joi, 18 septembrie 2025, în intervalul orar 10.00-21.00, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Cod galben de vânt, valabil joi, 18 septembrie 2025. Foto meteoromania.ro.

Avertizarea este valabilă în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa şi parţial în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 15 septembrie – 12 octombrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Valorile termice vor avea valori mai ridicate decât valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025

Temperaturile vor fi în general apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată țara.

