Prognoza meteo în perioada 15 – 28 septembrie în Banat

În primele zile ale intervalului, valorile termice vor fi fluctuante, cu maxime medii situate între 23 și 30 de grade Celsius și minime medii între 10 și 14 grade. Între 17 și 21 septembrie, temperaturile vor crește treptat, maximele ajungând până la 30 de grade, iar minimele până la 14 grade. După această perioadă, până la finalul lunii, valorile termice vor scădea ușor, cu o medie a maximelor în jur de 24 de grade și minime de aproximativ 10 grade.

Pe parcursul intervalului, se vor înregistra precipitații temporare, în special în zilele de 15 și 17 septembrie, iar apoi probabilitatea de ploaie va crește din nou după 23 septembrie.

Cum va fi vremea în Crișana

Până în data de 17 septembrie, temperaturile diurne vor crește treptat până la o medie de 28 de grade, după care se vor răci până la o medie de 21 de grade.

Noaptea, valorile termice vor varia între 9 și 13 grade. Până la sfârșitul primei săptămâni, vremea se va încălzi ușor, maximele medii ajungând la 29 de grade, iar minimele la 13 grade. În a doua jumătate a intervalului, temperaturile vor scădea treptat, cu maxime în jur de 22 de grade și minime de aproximativ 10 grade.

Pe parcursul acestei perioade, sunt așteptate ploi temporare, în special în zilele de 15 și 17 septembrie, iar după 23 septembrie probabilitatea de precipitații va crește din nou.

Vremea caldă în Transilvania

În primele zile ale intervalului, valorile termice vor oscila de la o zi la alta, media maximelor crescând până la 25 de grade, după care se va reduce la aproximativ 20 de grade. Minimele vor varia între 8 și 11 grade.

Între 17 și 21 septembrie, vremea se va încălzi treptat, cu maxime care vor ajunge până la 30 de grade și minime ce vor crește până la 14 grade. După această perioadă, până la sfârșitul intervalului, temperaturile vor scădea din nou, media maximelor regionale fiind de 24 de grade, iar a minimelor de 10 grade.

Se vor înregistra precipitații temporare între 15 și 18 septembrie, iar după 23 septembrie probabilitatea de ploaie va crește din nou.

Temperaturile scad treptat în Maramureș

Până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor crește până la o medie de 25 de grade, apoi vor scădea spre 20 de grade.

Noaptea, temperaturile vor oscila între 9 și 13 grade. Până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi, cu maxime medii în creștere până la 26 de grade și minime la 11 grade. În a doua jumătate a intervalului, temperaturile vor scădea treptat, maximele medii vor ajunge la 21 de grade, iar minimele la aproximativ 8 grade.

Pe durata intervalului, se vor înregistra precipitații temporare între 15 și 18 septembrie, iar după data de 22 septembrie probabilitatea de ploaie va crește din nou.

Cum va fi vremea în Moldova

Până în data de 17 septembrie, temperaturile diurne vor crește până la o medie de 25 de grade, urmând ca în ziua următoare să scadă spre 20 de grade. Pe timp de noapte, valorile termice vor oscila între 11 și 13 grade.

Până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi treptat, cu maxime ce vor atinge o medie de 26 de grade, iar minimele se vor menține în jur de 11 grade. În a doua jumătate a intervalului, temperaturile vor scădea gradual, cu maxime medii de circa 20 de grade și minime de aproximativ 9 grade.

Temporar vor fi ploi mai ales în zilele de 15 și 18 septembrie, iar probabilitatea precipitațiilor va crește ușor spre sfârșitul intervalului de prognoză.

Vremea se răcește în Dobrogea

Pe tot parcursul intervalului, variațiile termice vor fi reduse. Între 17 și 23 septembrie, vremea se va încălzi ușor, cu o creștere a mediei maximelor de la 24 la 26 de grade și a minimelor de la 13 la 15 grade. După această perioadă, temperaturile vor scădea treptat, astfel că media valorilor diurne va ajunge la 22 de grade, iar cea a temperaturilor nocturne la 12 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în jurul datei de 18 septembrie și din nou spre finalul intervalului de prognoză.

Prognoza meteo în Muntenia

Valorile termice diurne vor fluctua pe tot parcursul intervalului. În primele zile, acestea vor scădea de la o medie de 27 de grade până la 24 de grade, urmată de o creștere până la 28 de grade la finalul primei săptămâni.

În a doua jumătate a perioadei, vremea se va răci, iar media regională a temperaturilor diurne va coborî spre 24 de grade. Până în jurul datei de 24 septembrie, valorile termice nocturne vor oscila puțin, menținându-se în jurul a 12 grade, după care vor scădea până la 10 grade până la sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în jurul zilei de 18 septembrie și din nou spre finalul perioadei de prognoză. Meteorologii au emis și prognoza pentru întreaga lună septembrie, temperaturile anunțate fiind mai mari față de normalul perioadei.

Maxime de până la 29 de grade în Oltenia

Valorile termice diurne vor oscila pe tot parcursul intervalului. În primele zile, acestea vor scădea mai accentuat de la o medie de 28 de grade spre 25 de grade, urmând o creștere până la aproximativ 29 de grade la finalul primei săptămâni. În a doua jumătate a intervalului, vremea se va răci, iar media regională a temperaturilor diurne se va apropia de 24 de grade.

Până în jurul datei de 24 septembrie, variațiile minimelor termice vor fi nesemnificative, menținându-se în jurul valorii de 12 grade. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile nocturne vor scădea până la o medie de 10 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în primele zile ale intervalului și din nou spre finalul acestuia.

Cum va fi vremea la munte

Până în data de 17 septembrie, temperaturile diurne vor crește până la o medie de 18 grade, urmând să scadă apoi până la 12 grade.

Valorile nocturne vor oscila între 4 și 8 grade. Până la sfârșitul primei săptămâni, vremea se va încălzi, cu maxime medii de 19 grade și minime de 10 grade. În a doua jumătate a intervalului, temperaturile vor scădea treptat, cu maxime medii de 12 grade și minime de 4 grade.

Temporar se vor semnala ploi în perioada 15-18 septembrie, iar după 23 septembrie probabilitatea de precipitații va crește din nou.

