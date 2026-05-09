„În cea mai mare parte a Olteniei şi a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, nordul şi vestul Moldovei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, izolat intensificări ale vântului (rafale de 40-50 km/h) şi grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15-25 l/mp şi izolat de 30-50 l/mp”, a transmis Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Cea de-a doua atenţionare cod galben este valabilă de sâmbătă, ora 22.00, până duminică, ora 10.00, şi va afecta judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău şi, parţial, Harghita. Potrivit ANM, „în nordul şi vestul Moldovei şi local în Carpaţii Orientali vor fi averse ce vor acumula cantităţi de apă de 20-40 l/mp”.

De asemenea, fenomene de instabilitate atmosferică vor fi prezente şi în alte zone ale ţării, însă pe arii restrânse, avertizează meteorologii.

La Bucureşti, vremea se răceşte sâmbătă, cu temperaturi maxime ce nu vor depăşi 19 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, iar pe alocuri vor cădea ploi slabe. Minimele nocturne se vor situa între 12 şi 13 grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Conform ANM, este de aşteptat ca ploile şi fenomenele de instabilitate atmosferică să continue să afecteze mai multe regiuni ale ţării pe parcursul weekendului, fiind recomandată prudenţă în special în zonele vizate de avertizările meteo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE