Cod galben de vânt puternic în 23 de județe

Meteorologii au emis două avertizări cod galben de vânt puternic, valabile sâmbătă în mai multe zone din țară. Una dintre avertizări, în vigoare sâmbătă între orele 5.00 și 23.00 vizează Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

Aici, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70-90 km/h, iar la peste 1.700 m vor fi rafale de 90-120 km/h.

Harta județelor afectate de codul galben de vânt puternic. Sursa foto: ANM

O altă avertizare vizează Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei. Aici, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50-60 km/h și izolat 70 km/h.

Meteorologii anunță că intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-50 km/h vor fi vineri și sâmbătă pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

Temperaturi de 20 de grade Celsius în București

Vremea în Capitală va fi sâmbătă normală termic pentru această perioadă, a anunțat ANM. Astfel, sâmbătă, între orele 5.00 și 23.00, vremea va fi normală termic în Capitală.

Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul intervalului când vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Valoarea maximă a temperaturii va fi de 19-20 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Vremea va fi rece și săptămâna viitoare, apoi temperaturile se apropie de cele normale perioadei, urmând ca la început de noiembrie să fie mai cald decât ar trebui, se arată în prognoza meteo pentru perioada 13 octombrie – 9 noiembrie 2025.

În ce privește precipitațiile, acestea vor mai lipsi săptămâna viitoare, apoi vor fi în cantități normale, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.



