Vremea de mâine, 6 aprilie 2026, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în perioada luni, 6 aprilie 2026, ora 09:00 – marți, 7 aprilie 2026, ora 09:00, temperaturile vor fi peste mediile multianuale specifice perioadei, astfel că maximele se vor încadra între 15 și 25 de grade.

Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, dar cu înnorări în celelalte zone. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse, ziua în Moldova, Maramureș, Crișana și în Transilvania, iar noaptea în Moldova și în Dobrogea.

La munte, la altitudini mari, în special în Carpații Orientali, îndeosebi pe parcursul nopții, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi însoțite de descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari local în jumătatea de nord a țării (în general de 50-60 km/h), iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80-90 km/h.

Temperaturile minime se vor încadra între -2 și 10 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață și izolat brumă.

Cum va fi vremea mâine, 6 aprilie 2026, în București

În București, în intervalul luni, 6 aprilie 2026, ora 09:00 – marți, 7 aprilie 2026, ora 09:00, vremea va fi caldă.

Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult senin și noaptea va avea înnorări.

Vântul va sufla în general moderat (rafale de 35-40 km/h). Temperatura maximă va fi de 22-23 de grade, iar cea minimă de 7-8 grade.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 6 aprilie – 3 mai 2026.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-12 aprilie 2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nordice și nord-estice, astfel că vremea va fi una rece.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-19 aprilie 2026

Temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 20-26 aprilie 2026

Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României.