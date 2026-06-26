Cod roșu: Temperaturi extreme de 40 de grade și recorduri istorice

Pentru prima dată în acest an, meteorologii ANM au emis Cod Roșu de caniculă pentru o mare parte din țară, fiind vizate regiunile Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.

Conform ANM, în aceste zone se vor înregistra temperaturi maxime extreme, care vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 35 și 38 de grade, însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei valorile vor urca până la pragul critic de 39-40 de grade. Nopțile vor deveni de-a dreptul tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 17-25 de grade, ceea ce va amplifica senzația de sufocare, în timp ce indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși cu mult pragul critic de 80 de unități.

16 județe din nordul, vestul și centrul țării vor fi sub incidența unui cod roșu de temperaturi extreme între 28 și 29 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

Cod portocaliu: Caniculă intensă în Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova

Un Cod Portocaliu de val de căldură intens și caniculă va fi valabil în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. În aceste zone, aerul fierbinte va persista, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori estimate în regiunea Banatului. De asemenea, indicele ITU va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Valul de căldură se intensifică, iar meteorologii ANM au emis cod portocaliu și cod galben pentru toată țara, între 27 și 28 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

Cod galben: Disconfort termic în Dobrogea și sud-estul Munteniei

Nici regiunile din sud-estul țării sau de pe litoral nu vor scăpa de efectele valului de căldură. În Dobrogea și în sud-estul Munteniei va fi în vigoare un Cod Galben.

În aceste teritorii, maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat, cu un indice ITU ce va atinge pragul de 80 de unități. Temperaturile minime se vor încadra între 19 și 21 de grade, însă vor fi considerabil mai ridicate, spre 23-24 de grade, pe litoral și în Delta Dunării, unde briza mării nu va reuși să răcorească atmosfera.

Tot astăzi, Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pentru perioada 29 iunie – 27 iulie 2026. Un val de căldură va fi în extindere și intensificare de la o zi la alta în România și, potrivit specialiștilor, cele mai ridicate temperaturi maxime se vor înregistra în partea de vest, nord-vest și de centru a teritoriului.

Recomandări pentru populație: Cum să vă protejați în zilele caniculare

Medicii și autoritățile recomandă prudență maximă și respectarea câtorva reguli stricte pentru a evita problemele grave de sănătate asociate cu temperaturile extreme:

Evitarea expunerii directe la soare: Este recomandat să nu părăsiți locuința și să evitați deplasările sau activitățile fizice intense în intervalul orar critic 11:00 – 18:00. Dacă ieșirea este obligatorie, folosiți haine lejere, din bumbac, de culori deschise, pălării de soare și ochelari.

Este recomandat să nu părăsiți locuința și să evitați deplasările sau activitățile fizice intense în intervalul orar critic 11:00 – 18:00. Dacă ieșirea este obligatorie, folosiți haine lejere, din bumbac, de culori deschise, pălării de soare și ochelari. Hidratare corectă și constantă: Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, fără a aștepta să apară senzația de sete. Sunt recomandate apa plată, apa minerală sau sucurile naturale de fructe. Evitați complet băuturile cu un conținut ridicat de cofeină (cafea, energizante, cola) sau alcoolul, deoarece acestea accelerează deshidratarea.

Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, fără a aștepta să apară senzația de sete. Sunt recomandate apa plată, apa minerală sau sucurile naturale de fructe. Evitați complet băuturile cu un conținut ridicat de cofeină (cafea, energizante, cola) sau alcoolul, deoarece acestea accelerează deshidratarea. Alimentație ușoară: Consumați alimente proaspete, în special fructe și legume bogate în apă (pepeni, roșii, castraveți), și evitați mâncărurile grele, grase sau foarte sărate, care solicită organismul în timpul digestiei.

Consumați alimente proaspete, în special fructe și legume bogate în apă (pepeni, roșii, castraveți), și evitați mâncărurile grele, grase sau foarte sărate, care solicită organismul în timpul digestiei. Protejarea locuinței: Țineți ferestrele închise și trase obloanele sau jaluzelele pe parcursul zilei, când temperatura exterioară este mai mare decât cea din casă. Aerisiți locuința doar noaptea târziu sau dimineața devreme, când aerul este mai răcoros.

Țineți ferestrele închise și trase obloanele sau jaluzelele pe parcursul zilei, când temperatura exterioară este mai mare decât cea din casă. Aerisiți locuința doar noaptea târziu sau dimineața devreme, când aerul este mai răcoros. Atenție sporită pentru categoriile vulnerabile: Copiii, persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cronice (în special cardiovasculare sau respiratorii) trebuie monitorizate cu atenție. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie în mașini parcate, chiar dacă este vorba de perioade extrem de scurte.

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