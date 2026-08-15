Intervenție de amploare în Parcul Național Domogled – Valea Cernei

Cel mai grav incendiu se desfășoară în zona Băile Herculane – Domogled, unde flăcările au cuprins 25 de hectare de litieră și fond forestier pe un teren greu accesibil.

Două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv) au efectuat zeci de misiuni, lansând peste 90 de încărcături de apă, potrivit Radio România Reșița.

Unul dintre elicoptere a utilizat stadionul din stațiune pentru coordonare. La sol, 4 pompieri din Caransebeș și 7 lucrători silvici din Ocolul Silvic Băile Herculane au lucrat neîntrerupt pentru a controla focul.

Focare majore în alte zone din județ

La Măru, flăcările au distrus 100 de hectare. Un echipaj format din 4 pompieri din Caransebeș a reușit să localizeze incendiul, construind un perimetru de siguranță pentru a proteja casele, însă nu au fost ajutați de lucrători silvici sau voluntari SVSU.

În satul Pârvova, incendiul a afectat circa 60 de hectare. La intervenție participă 7 pompieri din Garda de Intervenție Bozovici și 4 pădurari din Ocolul Silvic Mehadia, care încearcă să limiteze extinderea flăcărilor.

În cartierul Secu din Reșița, focul a fost localizat după ce a mistuit 55 de hectare de vegetație uscată și litieră. Echipajul de 6 pompieri din Detașamentul Reșița continuă să supravegheze zona, unde fumul dens persistă din cauza copacilor doborâți.

Incendiu lichidat la Rusca Montană

O veste pozitivă vine din Rusca Montană, unde incendiul care a devastat 62 de hectare a fost stins complet. Intervenția a fost realizată de 4 pompieri din Caransebeș, care au utilizat o autospecială APIC.

Toate focarele active sunt monitorizate permanent pentru a preveni reaprinderea sau extinderea către zone locuite. Pompierii, echipele aeriene și lucrătorii silvici vor continua intervențiile până la eliminarea completă a pericolului.

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