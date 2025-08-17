O atenționare meteo de tip cod roșu este valabilă astăzi, 17 august 2025, până la ora 16.45, iar vizate sunt patru localități din județul Cluj: Feleacu, Petreștii de Jos, Ciurila și Tureni.

Conform meteorologilor, se vor semnala: averse torențiale care vor acumula peste 35-50l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h) și grindină de mari dimensiuni (3-5 cm).

Totodată, conform sursei citate, sub cod roșu se află și mai multe localități din județul Hunedoara: Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara și Vorța.

„Averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50…70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25…40 l/mp”, au anunțat meteorologii.

Atenționarea este valabilă până la ora 17.30.

Amintim că numeroase avertizări meteo de vijelii, ploi torențiale și grindină au fost emise, astăzi, 17 august, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Ce înseamnă codul roșu

Codul roșu emis de ANM este cel mai grav nivel de avertizare meteorologică din România. Acesta indică fenomene meteorologice extrem de periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare și cu potențial de a produce efecte dezastruoase asupra populației, infrastructurii și mediului.

Recomandări Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Cea mai mare despăgubire din 2024, după o ploaie torențială

Pentru o companie românească, ploaia de anul trecut a venit cu o notă de plată uriașă: aproape 7 milioane de lei, adică peste 1,4 milioane de euro.

Aceasta este cea mai mare despăgubire plătită în 2024 de o companie de asigurări membră UNSAR, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

Despăgubirea a fost achitată în baza unei polițe de asigurare pentru bunuri și proprietăți, destinată mediului de afaceri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE