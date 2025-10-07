Ultimele coduri roșii de ploi abundente au fost emise în 2022 și 2024

„În sezonul de toamnă ploile sunt normale, activitatea ciclonică mediteraneană se încadrează în parametrii așteptați, însă intensitatea precipitațiilor, mai ales în sud-estul țării, este ceva mai rar întâlnită”, a transmis Iris Răducanu.

Un cod roșu de ploi torențiale a fost emis pentru perioada 21.00 – 15.00 a doua zi, vizând județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Municipiul București. Se așteaptă cantități de apă de 80-100 litri pe metru pătrat, izolat chiar 120-140 litri.

După acest interval, aria și intensitatea precipitațiilor vor scădea. Miercuri seara și joi, vremea se va ameliora.

Cod galben de vânt în estul și sud-estul țării

Joi va fi în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului în estul și sud-estul țării, cu rafale de 50-70 km/h. În zonele montane înalte, rafalele vor depăși 90 km/h.

După 9 octombrie, temperaturile vor crește la valori normale pentru această perioadă, între 13-14 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21-22 de grade în Lunca Dunării.

După expirarea codurilor portocaliu și galben, va rămâne în vigoare până joi după-amiază un cod galben pentru centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. Se vor înregistra intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar în zonele montane înalte, rafale de 80-90 km/h.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Situație excepțională pentru luna octombrie

„Este o situație de excepție, având în vedere că, pentru luna octombrie, acesta este al doilea cod roșu emis pentru areale din sud-estul țării, după cel anterior, din sud-vest. Valorile precipitațiilor pot depăși de trei ori cantitatea medie lunară pentru octombrie în zonele afectate”, a explicat Elena Mateescu, directorul general al ANM, într-o intervenție pentru televiziunea Digi24.