Vremea în Banat 6 – 19 octombrie 2025

Valorile termice diurne vor crește de la o zi la alta, astfel că media acestora va porni de la 14 grade Celsius, în ziua de 6 octombrie, și va atinge 20 de grade Celsius, în 10 octombrie. După aceasta se poate remarca o scădere a mediei temperaturilor maxime, până spre 16 grade Celsius, valoare ce se va menține începând cu data de 13 octombrie și până la sfârșitul perioadei de referință.

Dacă se face raportare la temperaturile nocturne, acestea nu vor avea variații semnificative în prima săptămână, iar media acestora va fi cuprinsă între 6 și 8 grade Celsius. La debutul celei de-a doua săptămâni se observă scăderea mediei temperaturilor minime, până spre aproximativ 5 grade Celsius. Temporar va ploua, mai însemnat cantitativ în primele două zile analizate. După aceasta, probabilitatea de ploaie va crește în perioada 10-12 octombrie și, din nou, spre sfârșitul intervalului de referință.

Prognoza meteo în Crișana 6 – 19 octombrie 2025

Temperaturile din timpul zilei vor crește treptat, astfel că media acestora va porni de la aproximativ 14 grade Celsius, la debutul primei săptămâni, și va atinge 18 grade Celsius, în zilele de 8 și 10 octombrie. Ulterior se poate identifica o scădere a mediei maximelor termice, până spre 15 grade Celsius, valoare ce se va menține până aproape de sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

În ceea ce privește media temperaturilor minime, aceasta va avea variații ușoare în prima parte a intervalului de anticipație, fiind cuprinsă între 5 și 8 grade Celsius. Începând cu data de 13 octombrie se remarcă scăderea minimelor termice, astfel încât, mediat, se vor înregistra 4… 5 grade Celsius. Temporar va ploua, moderat cantitativ la debutul primei săptămâni de prognoză. După aceasta, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 10-12 octombrie și, din nou, spre finalul perioadei analizate.

Vremea în Transilvania 6 – 19 octombrie 2025

Media temperaturilor diurne va crește de la o zi la alta, pornind de la valoarea de 11 grade Celsius, în 6 octombrie, și va atinge 17 grade Celsius, în data de 10 octombrie, când va fi cea mai caldă zi. Ulterior se poate evidenția o scădere a temperaturilor maxime, astfel că, mediat, se vor înregistra 14 grade Celsius, începând cu ziua de 12 octombrie și până spre finalul perioadei analizate.

În privința mediei temperaturile din timpul nopții, aceasta nu va avea variații semnificative în prima săptămână de anticipație, fiind de 6… 7 grade Celsius. Pe de altă parte, în a doua jumătate a intervalului analizat media minimelor termice va scădea, având valori cuprinse între 2 și 4 grade Celsius.

Temporar va ploua, cu precădere în prima săptămână de prognoză. Cantitățile de apă vor fi însemnate în perioada 6-7 octombrie.

Prognoza meteo Maramureș 6 – 19 octombrie 2025

Valorile termice diurne vor fi creștere în primele trei zile, de la aproximativ 13 grade Celsius, până spre o medie de 16 grade Celsius (în zilele de 8, 9 și 10 octombrie). După aceasta se observă scăderea temperaturilor maxime, astfel încât, în data de 12 octombrie, mediat, se vor înregistra 14 grade Celsius, iar această valoare se va menține până aproape de sfârșitul intervalului de anticipație.

Dacă se face referire la media minimelor termice, aceasta va avea variații în primele zile, fiind cuprinsă între 5 și 8 grade Celsius, însă din data de 12 octombrie temperaturile nocturne vor scădea semnificativ, atingând o medie de 3 grade Celsius, între 15 și 19 octombrie. Va ploua în ambele săptămâni analizate, iar cantități de apă mai însemnate se vor înregistra în prima dintre acestea, respectiv în perioada 6-7 octombrie și în intervalul 10-12 octombrie.

Vremea în Moldova 6 – 19 octombrie 2025

În perioada 6-8 octombrie vremea va fi mult mai rece decât în mod obișnuit, cu o medie a temperaturilor maxime de 11… 13 grade Celsius, dar în 9 și 10 octombrie acestea vor crește treptat spre medii de 16… 19 grade Celsius, valori apropiate de cele normale. În restul intervalului, deși vor fi mici oscilații ale temperaturilor diurne, regimul termic nu se va modifica semnificativ, astfel media va fi cuprinsă între 14 și 16 grade Celsius.

În prima săptămână temperaturile minime vor avea o medie de 7… 9 grade Celsius, apoi vor avea o tendință de scădere spre medii de 4… 5 grade Celsius. În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi doar trecător vor mai fi ploi slabe, cu precădere în nordul zonei.

Prognoza meteo în Dobrogea 6 – 19 octombrie 2025

Vremea va fi normală termic, în primele două zile cu maxime medii de 18… 20 de grade Celsius, dar în ziua de 8 octombrie se va răci, iar temperaturile diurne vor scădea spre o medie de 15… 16 grade Celsius. Apoi va urma o încălzire, astfel că în 10 și 11 octombrie media maximelor se va situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius. În cea de-a doua săptămână regimul termic nu se va modifica semnificativ temperaturile urmând să oscileze la medii cuprinse între 16 și 18 grade Celsius.

Până în jurul datei de 12 octombrie temperaturile minime vor avea o medie de 10… 12 grade Celsius, apoi vor avea o tendință de scădere spre medii de 8 grade Celsius. În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea în Muntenia 6 – 19 octombrie 2025

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în perioada 6-8 octombrie, când media temperaturilor maxime va fi de 14… 16 grade Celsius, dar în intervalul 9-11 octombrie acestea vor crește treptat spre medii în jurul a 20 de grade Celsius, valori apropiate de cele normale.

În restul intervalului regimul termic nu se va modifica semnificativ, astfel media temperaturilor diurne va fi cuprinsă între 16 și 18 grade Celsius. Temperaturile minime vor avea o medie de 7… 9 grade Celsius, dar în cea de-a doua săptămână vor scădea ușor spre medii de 5… 6 grade Celsius. În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Prognoza meteo în Oltenia 6 – 19 octombrie 2025

În perioada 6-8 octombrie vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit, cu o medie a temperaturilor maxime de 14… 16 grade Celsius, dar în intervalul 9-11 octombrie acestea vor crește treptat spre medii de 20… 21 de grade Celsius, valori apropiate de cele normale. În restul intervalului regimul termic nu se va modifica semnificativ, astfel media temperaturilor diurne va fi cuprinsă între 16 și 18 grade Celsius.

Temperaturile minime vor avea o medie de 8… 9 grade Celsius, dar în cea de-a doua săptămână vor scădea ușor spre medii în jurul a 6 grade Celsius. În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea la munte 6 – 19 octombrie 2025

În primele două zile vremea va fi rece, cu o medie a temperaturilor maxime de 4… 5 grade Celsius, iar la altitudini de peste 2.000 m, în jurul a 0 grade Celsius. În perioada 8-10 octombrie acestea vor crește treptat spre medii de 7… 9 grade Celsius, mai scăzute spre 2… 4 grade Celsius, la altitudini mari. În restul intervalului regimul termic nu se va modifica semnificativ, astfel media temperaturilor diurne va fi cuprinsă între 4 și 7 grade Celsius.

Temperaturile minime vor avea o medie de 1… 2 grade Celsius, dar în cea de-a doua săptămână vor scădea ușor spre medii de -2… 0 grade Celsius. În intervalul 7-9 octombrie, pe arii relativ extinse vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1.800 m, îndeosebi în Carpații Meridionali, vor predomina ninsorile și local se vor acumula cantități de apă însemnate. Ulterior, doar trecător vor mai fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, în această dimineață, o nouă avertizare cod roșu de ploi abundente, valabilă în trei județe, respectiv Constanța, Călărași și Ialomița. În aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 120 l/mp. De asemenea, o informare de vreme severă anunță frig, ploi, lapoviță și ninsori în mai multe regiuni, până joi dimineață.







