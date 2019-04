„Am aflat de la medici, azi de dimineaţă, că totul a decurs bine şi nu sunt probleme. De fapt, se anticipa, pentru că la „C.C. Iliescu” sunt nişte specialişti foarte buni în astfel de intervenţii chirurgicale. Aşteptăm un răspuns mai detaliat în jur de ora 14.00-14.30 şi sperăm să şi vorbim la telefon cu preşedintele Iliescu în această după-amiază. Nu am vorbit aseară. Nu am putut să dau de dânsul. Când am aflat, era deja în drum, în Salvare, dinspre Elias spre „C.C. Iliescu”, împreună cu soţia şi aghiotantul”, a arătat Ştefănescu, într-o declaraţie acordată presei la Palatul Parlamentului.

Ştefănescu a mai precizat că în weekend a avut ultima discuţie cu fostul preşedinte.

„Era ca de obicei, nu avea nimic special. Noi vorbim destul de des. O dată pe săptămână. Îl sun, vorbesc şi cu doamna Nina Iliescu. Şi eu, şi Liviu Dragnea sunăm destul de des. Chiar primim sfaturi şi de foarte multe ori este un foarte atent analist şi urmăreşte toate posturile de televiziune. Este, aşa, prins în jocul acesta politic şi de foarte multe ori ne-a dat şi sugestii foarte bune. Ultima oară când am vorbit nu avea această problemă. Se pare că a răcit undeva în weekend”, a menţionat Codrin Ştefănescu.

Ion Iliescu a fost operat luni seară. Fostului președinte i-a fost extras lichid pericardic, se simte bine după intervenția chirurgicală, dar va mai rămâne sub supraveghere medicală. Într-un comunicat de presă transmis luni seară, Institutul C.C. Iliescu precizează că fostul președinte a ajuns la unitatea medicală „cu diagnosticul de pericardită lichidiană – tamponadă cardiacă”. După ce a fost evaluat, Ion Iliescu „a fost supus unei intervenții chirurgicale cu un rezultat final foarte bun”.

