Istoricul Fermei Castleton

Ferma, situată pe aproximativ 385 de hectare lângă Lexington, un oraș din Kentucky, datează din 1793, când senatorul american John Breckinridge a achiziționat-o, relatează publicația People. Construit în anii 1840 de David Castleman, ginerele fiicei lui Breckinridge, conacul în stil Greek Revival rămâne piesa centrală a fermei, care și-a luat numele de la familia Castleman.

În anii 1890, sub conducerea investitorului James Keene, proprietatea s-a transformat într-o fermă de cai, devenind un important centru pentru creșterea pursânge. În 1945, sub conducerea Frances Dodge Johnson, fiica pionierului auto John Dodge, ferma a început să crească și cai Standardbred și American Saddlebred.

În 2001, Tony Ryan, un om de afaceri irlandez și cofondator Ryanair, a cumpărat Ferma Castleton pentru 14 milioane de dolari, conform The Wall Street Journal. Familia Ryan a investit în renovări semnificative, inclusiv acoperișuri noi pentru grajduri. După moartea lui Tony Ryan în 2007, proprietatea a fost moștenită de fiul său, Shane Ryan, care a operat ferma ca un centru de creștere a cailor.

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Se caută al șaptelea „magnific” al fermei

Shane Ryan dorește acum să vândă proprietatea deoarece petrece mai mult timp în Europa, iar copiii săi nu sunt la fel de interesați de cai, potrivit agentului imobiliar Ken Donworth de la Bluegrass Sothebys International Realty.

„Am fost al șaselea administrator al acestei ferme istorice, așa că trebuie să existe un magnific al șaptelea acolo”, a declarat Shane într-un comunicat de presă citat de publicația People.

Ferma include 16 grajduri cu 268 de boxe, 10 case, inclusiv reședințe pentru manageri, și o reședință principală de 13.500 de metri pătrați, decorată cu elemente ornamentale sofisticate. Peisajul este completat de turnuri de piatră, porți din fier forjat, drumuri umbrite de copaci, un pod acoperit și un cimitir pentru cai.

Licitația este organizată pe 28 octombrie 2026, în parteneriat cu agenția imobiliară de lux Bluegrass Sothebys International Realty.

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