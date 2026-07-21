Un cuplu care trăiește pe o proprietate rurală izolată a descoperit, la mai bine de un an după mutare, un loc ascuns care avea să le transforme verile.

„Off-grid” pe un „teren virgin”

Andi Vercellino, originară din Michigan, locuiește acum pe coasta de vest a Statelor Unite împreună cu partenerul ei, după ce au decis să trăiască complet „off-grid”.

Termenul englezesc off-grid se traduce cel mai frecvent în română prin „în afara rețelei”, „izolat” sau „independent energetic”. Acesta se referă la sisteme (precum cele fotovoltaice) sau locuințe care nu sunt conectate la rețeaua publică de utilități și funcționează exclusiv pe cont propriu.

Cei doi au achiziționat, în 2022, un teren de 40 de acri, circa 16 hectare, pe care Andi l-a descris drept „teren virgin”.

„Nu exista nicio casă sau măcar o alee, de aceea a durat atât de mult să descoperim totul”, a explicat ea.

„Totul era acoperit de tufe de mure”

Cuplul, în vârstă de 32 și 34 de ani, își dezvoltă gospodăria fără datorii, construind o casă pe teren folosind lemn tăiat chiar de ei.

„Ne ocupăm singuri de tăierea lemnului pentru casă, direct pe proprietate”, a explicat Vercellino.

Pe măsură ce au explorat terenul, au făcut o descoperire neașteptată care le-a schimbat modul în care își petrec zilele de vară.

„Știam că există un pârâu pe proprietate”, a explicat Andi, „dar porțiunile la care aveam acces erau mult prea mici și puțin adânci pentru înot sau relaxare”,

Totul s-a schimbat după ce au construit un pod pentru a traversa pârâul, descoperind o piscină naturală perfectă.

„Nici măcar nu știam că există acest loc pe proprietatea noastră când am cumpărat-o”, a spus Vercellino într-un videoclip postat pe TikTok, pe 2 iulie.

„Vă puteți imagina să descoperiți așa ceva?”

Zona este împrejmuită de copaci și vegetație, iar apa este limpede și liniștită. Cuplul a amenajat un mic ponton unde își instalează zona de picnic și scaune pliabile pentru zilele lungi petrecute lângă apă.

În descrierea videoclipului, Andi a scris: „A durat aproape un an să explorăm întreaga proprietate, nu aveam un pod pentru a traversa pârâul, iar când am construit unul, acest loc ne aștepta. O bijuterie ascunsă”.

După 4 ani, sunt în continuare uimită în fiecare vară că deținem această bucată incredibilă de natură

Beneficiile petrecerii timpului în aer liber sunt bine-cunoscute, iar înotul contribuie semnificativ la sănătatea fizică și mentală: este un antrenament complet al corpului, reducând nivelul de stres, anxietatea și depresia, și scade riscul unor boli dacă este practicat timp de cel puțin 30 de minute pe săptămână.

