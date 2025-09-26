De la sauna fierbinte la apa cu gheață

Între 6 și 26 octombrie 2025, Therme București organizează Sauna Fest, cel mai mare festival din lume pe această temă.

Evenimentul aduce peste 800 de spectacole multisenzoriale, mai mult de o sută de maeștri Aufguss și participanți din 25 de țări.

Momentul așteptat al ediției este Cold Camp, ce va avea loc în a treia săptămână a festivalului, pe plaja Sands of Therme, în premieră în România.

Participanții vor trece printr-o experiență extremă: de la peste 60°C în saună la scufundarea într-o piscină cu apă rece de 16–17°C.

Cold plunge, îmbăierea în apă rece, este recunoscută pentru efectele sale benefice.

Expunerea la frig stimulează circulația, întărește sistemul imunitar și eliberează oxitocina, hormonul stării de bine.

Evenimentul Cold Camp are loc între 21 și 25 octombrie. Experiența, ghidată de specialistii Unbounded, promite o călătorie transformatoare între saună și scufundarea în apă rece, au spus reprezentanții Therme pentru Libertatea.

Această tranziție nu este doar o provocare fizică, ci și una mentală.

Cold Plunge Experience va fi organizat zilnic, timp de cinci zile, în trei sesiuni, cu grupuri de 50–60 de persoane. Participanții trec mai întâi printr-un training de respirație și adaptare:

„În baza unui training prealabil, făcut de cei de la Unbounded – deținătorii recordului mondial pentru cel mai mare Cold Camp – participanții vor învăța să respire și să își gestioneze ce se întâmplă în organism atunci când intră în apa rece”, a explicat Andrada Șeitan, Chief of Communications & Public Relations Therme București, pentru Libertatea.

Temperatura apei va fi de 16–17 grade Celsius, o inițiere accesibilă pentru cei care doresc să descopere beneficiile acestei terapii.

„Apa nu are 2 grade. E mai degrabă o inițiere.”

Cu toate că sunt mai puține contraindicații decât la sauna, nu chiar toată lumea poate lua parte la experiență.

Sauna Village – Expo & Experience

Cold Camp-ul face parte din Sauna Village unde vor fi amplasate peste 10 saune de 6–8 locuri, în jurul piscinei de pe plajă.

Tot în a treia săptămână, va fi inaugurat și Sauna Village – Expo & Experience, primul de acest fel din România. 12 producători locali și internaționali de saune vor prezenta echipamente inovatoare și vor susține sesiuni dedicate pregătirii pentru cold plunge.

„Expunem producători locali și internaționali pentru că noi promovăm cultura saunei și beneficiile ei.”, au precizat reprezentanții Therme.

Cold plunge – un trend global

Evenimentul răspunde unui trend global în wellness.

„Există un trend global în wellness, terapia alternativă cald-rece, care are foarte multe beneficii pentru sănătate și longevitate. Toată lumea vorbește despre longevitate și cum să te menții sănătos cât mai mult timp.”, a adăugat Andrada Șeitan.

De asemenea, festivalul urmează și un alt trend în wellness, numit social active aging, ce pune accent pe sănătatea mentală prin socializare activă la orice vârstă.

Asta pentru că studiile OMS arată că izolarea socială crește riscul de depresie și mortalitate, mai ales în rândul vârstnicilor. Menținerea legăturilor umane devine astfel la fel de importantă ca alimentația sau mișcarea. Iar organizatorii festivalului de la Therme își propun să aducă trendul și în țara noastră.

București, pe harta globală a wellness-ului

Sauna Fest atrage anual turiști din Germania, Italia, Marea Britanie, Spania și Israel.

„Avem peste 30% de turiști străini zilnic. Iar, în perioada Sauna Fest, vin multe persoane din comunități pasionate, din țările participante: Germania, Italia, Marea Britanie, Israel, Spania, Bulgaria. Este un eveniment internațional, iar asta pune Bucureștiul pe harta globală a wellness-ului.”, a mai spus reprezentata Therme pentru Libertatea.

Organizatorii promit și o surpriză specială pentru cei care vor participa la Sauna Fest.

România se află pe primul loc în topul celor mai bune și accesibile spa-uri din Europa, datorită Therme București.

