Acum, pasionații au ocazia să aducă o parte din această lume acasă printr-o colecție specială dedicată unuia dintre cele mai iubite fenomene din cultura pop.

Noua colecție Pokémon este concepută pentru toți cei care iubesc aventura, colecționarea și personajele care au devenit simboluri pentru generații întregi. Fiecare apariție reprezintă o nouă etapă în descoperirea universului Pokémon și completează o colecție pe care fanii o vor aprecia ani la rând.

O colecție pentru toate generațiile

Indiferent dacă ai crescut urmărindu-l pe Ash în călătoria sa de a deveni Maestru Pokémon sau dacă cei mici descoperă acum pentru prima dată lumea Pokémon, această colecție reușește să aducă împreună nostalgia și entuziasmul noilor generații.

Este o colecție care poate fi descoperită în familie, transformând fiecare nouă apariție într-un moment de bucurie și curiozitate. Pentru adulți, reprezintă o ocazie de a retrăi emoțiile copilăriei, iar pentru copii, începutul unei aventuri pline de personaje memorabile și povești captivante.

Pikachu, Charizard, Eevee, Bulbasaur, Squirtle, Jigglypuff, Lucario sau Gengar sunt doar câteva dintre personajele care au cucerit inimile fanilor din întreaga lume. Fiecare Pokémon are propria personalitate, propriile abilități și propria poveste, iar tocmai această diversitate a făcut ca universul Pokémon să rămână relevant și îndrăgit de-a lungul deceniilor.

Colecția pune în valoare farmecul acestor personaje și îi invită pe fani să redescopere lumea în care prietenia, curajul și spiritul de aventură sunt întotdeauna în centrul acțiunii.

Mai mult decât o colecție

Pentru mulți, colecționarea înseamnă mai mult decât adunarea unor produse. Înseamnă emoția fiecărei noi apariții, satisfacția de a completa o serie și bucuria de a împărtăși această pasiune cu alți fani.

Colecția Pokémon oferă exact această experiență. Fiecare bosster contribuie la construirea unei colecții valoroase și transformă fiecare vizită la chioșcul de presă într-un nou moment de descoperire.

Este cadoul perfect atât pentru colecționarii dedicați, cât și pentru cei care vor să facă primul pas în fascinantul univers Pokémon.

Începe aventura chiar de astăzi

Dacă și tu faci parte dintre milioanele de fani Pokémon sau pur și simplu îți dorești să descoperi unul dintre cele mai iubite universuri din lume, acum este momentul ideal să începi această colecție.

Colecția Pokémon este disponibilă în chioșcurile de presă din toată țara. Mergi la cel mai apropiat chioșc, caută boosterele și pornește într-o aventură care îi încântă pe fanii Pokémon de toate vârstele. Nu rata ocazia de a începe o colecție pe care vei dori să o completezi până la ultimul booster!

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