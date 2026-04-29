Colegiul Medicilor a deschis anchetă disciplinară

Instituția a transmis că a luat decizia de a se autosesiza în urma informațiilor apărute în spațiul public privind posibile abateri profesionale.

„În urma informațiilor apărute privind posibile încălcări ale normelor deontologice și profesionale, în cazul unei paciente care a trecut printr-o procedură chirurgicală de tip „mini lifting facial” într-o clinică din București, Colegiul Medicilor din Municipiul București s-a autosesizat în urma unei ședințe desfășurate în după-amiaza zilei de ieri”, a transmis instituția.

De asemenea, Colegiul a confirmat declanșarea unei anchete interne.

„Astfel, la nivelul Colegiul Medicilor din Municipiul București a fost inițiată cercetarea disciplinară în ceea ce îl privește pe medicul implicat.”

Intervenția Ministerului Sănătății

În paralel, Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a cerut Inspecției Sanitare de Stat să înceapă verificări de urgență la cabinetul unde a avut loc intervenția.

Potrivit Ministerului Sănătății, echipa de control s-a deplasat la fața locului, însă cabinetul era închis, motiv pentru care verificările nu au putut începe.

„În măsura în care accesul va fi permis, inspectorii vor verifica: respectarea autorizației sanitare de funcționare, respectarea circuitelor medicale, respectarea condițiilor igienico-sanitare, conform atribuțiilor legale. Ministerul Sănătății va continua demersurile pentru finalizarea controlului, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public”, se arată în informarea oficială, potrivit Agerpres.

A plătit mii de euro pentru o intervenție estetică, dar a ajuns în comă

Valentina Dumitru, o femeie de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea ar fi suferit o ruptură de anevrism cerebral în timpul unei proceduri estetice efectuate într-un cabinet privat din București, în urmă cu aproape două săptămâni.

Valentina ar fi plătit câteva mii de euro pentru un lifting facial într-un cabinet de înfrumusețare privat, din zona Primăverii, relatează Antena 3.

La câteva minute după începerea procedurii, femeii i s-a făcut rău. Medicul estetician a sunat atunci la 112 și femeia a ajuns inițial la Spitalul Floreasca, iar apoi la Institutul de Neurologie, unde a fost operată de anevrism.

Apoi, starea acesteia s-a înrăutățit și a intrat în moarte cerebrală. Pacienta a decedat luni, 27 aprilie.

Familia susține că pacienta ar fi ajuns în comă cerebrală după intervenție. Îl acuză pe medic că nu a respectat procedurile și că femeii nu i s-au cerut analize sau investigații medicale înainte de procedura estetică.

Între timp, medicul se apără și spune că Valentina a fost informată despre riscurile intervenției și că a semnat un acord înainte de operație.

„Pacienta a declarat că este conștientă de posibilele complicații și că acceptă procedura fără a solicita ulterior daune materiale sau morale”, se arată în documentul prezentat de medic.

Medicul a anunțat că va da în judecată atât familia pacientei, cât și pe oricine îi afectează reputația.

Soțul femeii din Râmnicu Vâlcea, Sorin Dumitru, a depus plângere la poliție, unde a fost deschis un dosar penal, ancheta autorităților este în desfășurare.

