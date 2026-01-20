„În această perioadă, campaniile de phishing prin SMS se intensifică, folosind identitatea unor branduri cunoscute pentru a păcăli utilizatorii. Una dintre tentative foloseşte imaginea Fan Courier, prin mesaje false de tip: „Aveţi un colet la numărul dvs. Alegeţi un locker FANBOX”. În realitate, este o capcană construită pentru a te determina să accesezi un site fals, care imită o platformă de curierat, şi să introduci date personale sau bancare”, precizează DNSC.

Pentru a evita frauda, DNSC recomandă să nu accesați linkuri primite prin SMS de la surse necunoscute. „Verifică atent mesajul – fraudele creează urgenţă („confirmă acum”, „coletul expiră”). Nu introduce niciodată datele cardului pe site-uri suspecte. Activează notificările bancare şi limite pentru plăţi online”, mai spun reprezentanţii DNSC.

Tentativele de fraudă pot fi raportate la 1911 sau pe site-ul pnrisc.dnsc.ro