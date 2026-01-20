Apa caldă este benefică pentru stomac

Dimineața, stomacul este gol și sensibil. Apa caldă, fiind deja aproape de temperatura corpului, este mai ușor absorbită și ajută la hidratarea organismului. Specialiștii citați de Blick, publicație din Elveția parte a Ringier Media International, recomandă să așteptăm câteva minute după consumul apei înainte de micul dejun, pentru a sprijini digestia. Dacă timpul permite, o pauză de 30 de minute înainte de masă ar fi ideală.

Apa caldă băută dimineața stimulează metabolismul

Apa caldă poate accelera metabolismul, ajutând astfel la arderea caloriilor. Acest efect este deosebit de util pentru cei care doresc să își mențină greutatea sau să slăbească.

De asemenea, căldura ajută la descompunerea alimentelor, facilitând absorbția nutrienților.

Detoxifiere cu apă caldă, soluția accesibilă tuturor

Consumul de apă caldă stimulează transpirația, proces prin care toxinele sunt eliminate prin piele. Totodată, aceasta sprijină digestia și contribuie la eliminarea substanțelor nocive din organism. Experții subliniază că acest detoxifiant natural este și extrem de economic.

Apa caldă are un efect relaxant

Pentru cei care se trezesc cu dureri abdominale, apa caldă poate fi o soluție simplă și eficientă. Spre deosebire de apa rece, aceasta are un efect relaxant asupra stomacului și ajută la ameliorarea crampelor, inclusiv a celor cauzate de menstruație.

Remediu împotriva răcelii

Apa caldă, la fel ca ceaiul fierbinte sau supa, este un ajutor valoros în caz de răceală. Căldura inhibă dezvoltarea virusurilor, iar lichidul consumat sprijină eliminarea mucusului din căile respiratorii. Articolul publicației elvețiene Blick menționează că apa caldă este unul dintre cele mai simple remedii casnice pentru tuse și congestie. Pentru cei care nu apreciază gustul neutru al apei calde, există soluții.

O felie de lămâie bio adăugată în apă nu doar că îmbunătățește aroma, dar oferă și vitamina C, având efecte antiinflamatorii. Alte opțiuni includ frunzele proaspete de mentă sau florile de ceai, care adaugă un strop de savoare fără a încărca stomacul cu substanțe amare, cum fac unele ceaiuri.

