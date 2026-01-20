Totodată, scutul „Sfânta Ana” avansează spre aceeași destinație, după ce a excavat deja peste 1.600 metri și a asamblat 1.076 inele de tunel.

„Scutul de forare „Sfânta Maria” excavează tunelul Liniei 2 pe Secțiunea SUD a Magistralei 6, iar astăzi marcăm finalizarea celui de-al doilea segment de tunel. Tunelul realizat între viitoarele stații Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa însumează 2.006 metri excavați și 1.334 inele de tunel asamblate”, a transmis Metrorex printr-un comunicat de presă.

Directorul general Mariana Miclăuș a subliniat progresul proiectului: „Începem anul 2026 marcând încă o etapă relevantă în concretizarea Magistralei 6 de metrou! Parcursul ambelor două utilaje de foraj – TBM „Sfânta Maria” și TBM „Sfânta Ana” – este conform planificării de execuție pentru realizarea structurii de rezistență a Secțiunii SUD.”

TBM „Sfânta Maria” are o lungime de 97 metri, o greutate de 600 tone și un cap de foraj cu diametrul de 6,60 metri. În 18 august 2025, Metrorex anunța finalizarea primului segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa.

Magistrala 6 include două tuneluri subterane de 6,6 km realizate de TBM „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana”. Acestea vor găzdui șase stații și șase interstații pe traseul 1 Mai – Tokyo, parte din Secțiunea SUD.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni” este declarat de utilitate publică, de interes național, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017. Magistrala va conecta Gara de Nord cu Aeroportul Otopeni pe o distanță de 14,2 km și va include 12 stații: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu și Aeroportul Henri Coandă.

Lucrările structurale ale Lotului 1 (1 Mai – Tokyo) sunt finanțate prin PNRR și contribuie la dezvoltarea rețelei trans europene de transport, asigurând mobilitatea necesară cetățenilor.

Stadiul lucrărilor la metroul care va lega Capitala de Aeroportul Henri Coandă – Otopeni este de aproape un sfert pe prima secțiune, 1 Mai-Tokyo, și la doar 8% pe a doua secțiune, Tokyo-Aeroport Otopeni. Cel mai devreme, vom putea merge cu metroul la Aeroportul Otopeni în 2028.