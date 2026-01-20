Când devine frigul periculos pentru câini

Temperatura ideală pentru câini variază între 7°C și 29°C. Sub acest interval, disconfortul crește, mai ales dacă frigul este însoțit de vânt sau umezeală. Câinii cu blană scurtă, precum Chihuahua sau Vizsla, se răcesc rapid, în timp ce rasele cu blană groasă, cum ar fi Husky sau Samoyed, sunt mai rezistente.

„Un câine de talie mică, cu blană scurtă, poate începe să sufere de hipotermie în doar 5-10 minute la temperaturi sub -10°C”, explică specialiștii citați de publicația maghiară Blikk.

Protejarea câinilor în condiții de ger extrem

Limitați plimbările la câteva minute;

Folosiți haine călduroase pentru câinii cu blană scurtă;

Evitați să lăsați câinele cu blana udă afară;

Verificați întotdeauna lăbuțele, urechile și coada după plimbare.

Fiecare câine reacționează diferit la frig. Unii se joacă fericiți în zăpadă, alții tremură după doar câteva minute.

„Este esențial să vă bazați pe comportamentul câinelui, nu doar pe termometru, pentru a decide cât timp să-l lăsați afară”, spun experții.

Câinii care trăiesc în curte au nevoie de condiții speciale pe timp de iarnă:

O cușcă bine izolată, uscată și protejată de vânt;

Așternut gros din paie pentru a preveni umezeala și răcirea;

Apă proaspătă în loc de zăpadă, schimbată frecvent pentru a evita înghețul;

O dietă mai bogată în calorii pentru a compensa energia consumată pentru a se menține cald.

Protejarea pisicilor în condiții de ger

Consumul caloric al unei pisici care petrece timp afară în timpul iernii crește semnificativ din cauza temperaturilor scăzute. Este recomandat să măriți porțiile de hrană odată cu instalarea iernii, pentru a susține energia necesară, relatează Four-Paws.be. Totuși, monitorizarea greutății pisicii trebuie făcută regulat.

În funcție de temperaturile exterioare, apa și hrana umedă pot îngheța rapid. Verificați starea lor de mai multe ori pe zi și atunci când este necesar, înlocuiți-le.

Frigul intens și sarea de pe drumuri pot afecta pernițele sensibile ale lăbuțelor pisicii. Folosiți un balsam special pentru protecție și curățați regulat substanțele de pe lăbuțe înainte ca pisica să le lingă.

Chiar dacă blana devine mai densă iarna, pisicile care stau afară au nevoie de un adăpost cald și uscat în exterior. Un spațiu bine izolat, cum ar fi un colț din garaj sau magazie echipat cu materiale potrivite, precum paie, covorașe termice, este ideal.

„Asigurați-vă că adăpostul nu este prea mare, pentru a conserva căldura corpului pisicii”, recomandă Four Paws.be.

Semnele care arată că animalul tău este afectat de frig

Animalele nu pot comunica verbal disconfortul, dar corpul lor emite semnale clare. Printre simptomele de frig extrem se numără:

Tremuratul, primul semn de alarmă;

Mișcări lente, nesigure;

Ridicarea alternativă a lăbuțelor din cauza solului rece;

Urechile, coada sau lăbuțele reci și palide, semne ale degerăturilor;

Agitație și încercări de a găsi adăpost.

Dacă observați aceste semne, duceți animalul într-un loc cald și, dacă este nevoie, consultați un veterinar.

De asemenea, odată cu instalarea iernii, și supraviețuirea păsărilor devine o adevărată provocare, deoarece sursele de hrană, precum insectele și fructele de pe arbuști, dispar aproape complet. Acesta este momentul în care putem oferi sprijin păsărilor din jurul nostru, asigurându-le hrană adecvată. Iată cum putem ajuta păsările să treacă cu bine de zilele geroase.

