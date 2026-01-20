Donald Trump a fost înjurat în Parlamentul European

Un parlamentar danez a fost admonestat după ce a adresat cuvinte dure președintelui Donald Trump. Totul s-a petrecut în timpul unei ședințe recente ce a avut loc în Parlamentul European, privind planul SUA de a achiziționa Groenlanda.

Deputatul Anders Vistisen, membru al Parlamentului European, a folosit un limbaj vulgar în discursul său din 13 ianuarie și l-a înjurat pe președintele american.

„Domnule președinte Trump, ascultați foarte atent. Groenlanda face parte din regatul danez de 800 de ani. Este o țară integrată. Nu este de vânzare. Permiteți-mi să o spun în cuvinte pe care le puteți înțelege: Domnule președinte, du-te d***u”, a spus deputatul danez, în timpul ședinței.

Nicu Ștefănuță a reacționat după ce Donald Trump a fost înjurat în Parlamentul European

Discursul său, rostit parțial în daneză, a provocat reacții imediate. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a intervenit pentru a sancționa limbajul folosit de Vistisen.

„Dacă traducerea este corectă, termenul pe care l-ați utilizat nu este permis în această instituție și vor exista consecințe pentru limbajul dumneavoastră. Nu este acceptabil într-o casă a democrației”, a spus Nicu Ștefănuță. Declarația sa a fost întâmpinată cu aplauze.

Cine este politicianul care i-a adresat cuvinte dure lui Donald Trump

Anders Vistisen, în vârstă de 38 de ani, este membru al Partidului Poporului Danez, formațiune de dreapta. Potrivit The New York Post, el activează în comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, precum și în delegația pentru relațiile cu Iranul. Acesta se află la al treilea mandat în Parlament.

Incidentul vine în contextul intensificării eforturilor președintelui Donald Trump de a obține controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei și aliat NATO. Trump a declarat recent că acest plan este „imperativ pentru securitatea națională și mondială” și a avertizat că statele europene care se opun achiziției ar putea fi vizate de tarife comerciale dure.