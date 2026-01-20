Unele dintre răspunsuri au fost scurte și directe, a relatat presa americană. De exemplu, întrebat de jurnaliști cât de departe este dispus să meargă pentru a obține Groenlanda, el a răspuns sec: „Veți afla”.

Cu câteva ore în urmă, președintele SUA afirmase că „nu mai există cale de întoarcere” în privința obiectivului său și nu a exclus posibilitatea de a prelua Groenlanda prin forță. „Așa cum le-am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este esențială pentru securitatea națională și mondială. Nu mai există nicio cale de întoarcere în această privință, toată lumea este de acord!”, a declarat Trump după ce a vorbit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Amintim că Donald Trump vrea să anexeze Groenlanda, insulă arctică ce aparține Danemarcei, iar intensificarea ameninţărilor în ultimele săptămâni a zguduit relaţiile dintre Europa și SUA.

Trump a promis că va sancționa opt ţări, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda, care se opun și au trimis militari acolo. Sancțiunile la care se referă președintele SUA înseamnă suprataxe vamale pentru toate produsele care vin din aceste 8 țări europene, mai exact 10% din 1 februarie, cu posibilitatea ca taxele să crească la 25% din 1 iunie. Trump a precizat că aceste sancțiuni vor rămâne până va prelua Groenlanda, pentru care ar putea plăti până la 700 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor neconfirmate însă de Casa Albă.

În acest context, liderii europeni s-au enervat și au început să riposteze. De exemplu, premierul italian Giorgia Meloni, care are o relaţie bună cu Trump, i-a spus că este o greşeală să pedepsească Europa. La rândul său, premierul britanic Keir Starmer a promis că va discuta această situaţie cu Trump cât mai curând. Și preşedintele francez, Emmanuel Macron, a cerut UE să lupte împotriva ameninţării lui Trump.

Preşedintele Nicuşor Dan a intervenit și a transmis că este îngrijorat de turnura pe care o pot lua lucrurile: „Sunt profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente. Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”.

Apoi, consilierul prezidențial Marius Lazurca a explicat ce a vrut să spună Nicușor Dan prin mesajul diplomatic scurt. „Asta semnalează președintele: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău unul altuia și facem rău și întregii lumi”, a spus Lazurca.