„Admite acțiunea formulată de reclamantul STATUL ROMÂN, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, în contradictoriu cu pârâta B.R., având ca obiect constatare nulitate act juridic. Constată nulitatea absolută a Certificatului de moștenitor nr. 7 din 6 februarie 2012, emis de Biroul Notarial ‘Bucșa Radu Gabriel’ și Asociații, în ceea ce privește includerea în masa succesorală a imobilului situat în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, județul Sibiu, România, înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) și în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu). […] Obligă pe pârâtă să lase reclamantului în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul mai sus menționat”, scrie pe site-ul Tribunalului Sibiu.

Fiscul avea nevoie de această decizie a instanței ca să poată intabula casa și cu cealaltă jumătate, care nu fusese pe numele lui Iohannis, ci pe numele Baștea.

Amintim că Klaus Iohannis a folosit integral o casă aflată pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță în 2015, iar ANAF i-a cerut aproape un milion de euro pentru perioada 1999-2015, timp în care Iohannis a închiriat tot imobilul ca și cum era al său. Însă fostul șef de stat a refuzat să plătească suma de 4,7 milioane de lei, reprezentând chiriile încasate din casa pierdută în instanță.

În septembrie 2025, șeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat că lui Iohannis i s-a cerut să predea casa din Sibiu și i s-a comunicat că dacă nu plătește va fi executat silit „ca orice român”. Ulterior, pentru că Iohannis a refuzat să vină la fața locului și să predea cheile, Fiscul a spart yala la casa din Sibiu. Apoi, ANAF l-a dat în judecată pe fostul șef de stat pentru a recupera prejudiciul.

În octombrie 2025, ANAF a preluat jumătate din imobil ca urmare a unei moşteniri vacante. În noiembrie 2025, ANAF a cerut sechestru asupra bunurilor familiei fostului președinte, dar Tribunalul Sibiu a respins după numai câteva ore cererea făcută de statul român. Apoi, în decembrie 2025, decizia a fost atacată cu apel.

De altfel, șeful ANAF, Adrian Nica, a spus că se teme că Iohannis va găsi portița legală și Fiscul nu va mai recupera milionul de euro.

Cât timp Iohannis a fost președinte, adică până în februarie 2025, Fiscul nu i-a cerut să returneze banii încasați ilegal.