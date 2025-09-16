Contract încheiat în 1998

Centrul Național de Învățământ Turistic (CNIT), o companie a Ministerului Economiei, este proprietarul colosului turistic, cu o avere estimată la peste 238 de milioane de lei, care cuprinde: hoteluri, restaurante și baze sportive amplasate pe șase hectare de teren, lângă Romexpo, relatează Europa Liberă România.

La Ramada Plaza Convention Center din București, o noapte de cazare costă între 150 și 270 de euro, în funcție de facilitățile camerei. Astfel, pentru suma plătită pentru o noapte de cazare, statul român, prin proprietarul clădirii, încasează 15%, în prezent, în timp ce restul, de 85%, merge în conturile firmei Park Hotels, cea care a modernizat și care administrează hotelul.

Pe 3 februarie 1998, Institutului Național de Formare și Management în Turism, care se numește din 2009 Centrul Național de Învățământ Turistic SA, se asociază în participațiune cu compania Centrul de Afaceri Dorobanți (CAD), în prezent Parc Hotels.

Contractul, care avea o durată inițială de 30 de ani, prevedea că institutul venea cu clădirile, terenurile și toate bunurile din patrimoniu plus utilitățile, iar compania contribuia cu banii pentru modernizare și amenajare. De asemenea, conform contractului de atunci, profitul era împărțit 40% pentru institut, 60% pentru companie.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Deși, imediat după semnare, contractul a intrat în vizorul Corpului de Control al Guvernului condus la acea vreme de Victor Ciorbea, el a rămas în vigoare.

După patrimoniu, în 2002, a fost înstrăinată și întreaga activitate a CNIT, tot printr-un contract de participațiune.

Contractul a fost reînnoit de două ori, în 2000 și 2008

Ulterior, contractul a fost reînnoit de două ori, de fiecare dată în defavoarea statului român.

În 2000 are loc semnarea primului act adițional. Cota de participare la profit/pierderi devenea 75% – Parc Hotels (fost CAD) și 25% – CNIT. Justificarea adusă pentru modificarea contractului a fost necesitatea continuării lucrărilor de reabilitare la Hotel Turist, pentru ridicarea standardului de la una la două stele.

Pe 17 decembrie 2008, se semnează al doilea act adițional. Statul pierdea din nou din cota de profit a asocierii și ajungea la o participațiune de 15%, potrivit sursei citate. De asemenea, termenul total al contractului era prelungit la 74 de ani. Justificarea modificării venea acum din necesitatea unor „viitoare investiții”.

În 2020, Curtea de Conturi arată mai multe nereguli

Curtea de Conturi a României a făcut un control, în 2020, la Centrul Național de Învățământ Turistic.

În opinia Curții de Conturi, cota de participare corectă ar fi trebuit să fie, în 2008, conform aporturilor reale la participațiune, aproape invers față de cum erau: CNIT (adică statul român): 78,31% și Parc Hotels: 21,69%.

Inspectorii Curții de Conturi au cerut reevaluarea cotelor de participare și recuperarea diferenței de repartizare a profitului, pe ultimii trei ani – 12,7 milioane de lei, ca urmare a celor două acte adiționale.

CNIT a cerut în instanță anularea raportului Curții de Conturi, dar în 2024 a pierdut definitiv, potrivit publicației citate.

Cu toate acestea, în 2025, contractele sunt încă în vigoare, iar CNIT așteaptă ca Ministerul Economiei să decidă renegocierea contractului.

„CNIT nu are atribuția legală de a decide unilateral denunțarea contractelor, ci acționarul unic, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, prin structurile sale de specialitate, este cel care trebuie să analizeze și, dacă este cazul, să decidă asupra oportunității unei rezilieri sau a unei renegocieri”, spune CNIT în răspunsul din septembrie 2025 pentru Europa Liberă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE