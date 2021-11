Operatorii la care au fost înregistrate nereguli sunt

GRUP EDITORIAL LITERA SRL – www.litera.ro

HCV INTERNATIONAL SRL – www.watchshop.ro

ELECTRONIC WORD SRL – www.badabum.ro

JYSK ROMANIA SRL – www.jysk.ro și magazinul cu vânzare directă Jysk Ploiești

RETAIL CONCEPT DESIGN SRL (Mobexpert București)

ORANGE ROMANIA SA

DHS BIKE PART Deva

BRD Timișoara

Cele mai importante nereguli au fost cele legate de vânzarea cu preţ redus de Black Friday, în condiţiile în care preţul afişat pe site nu era cel mai mic din ultimele 30 de zile.

Totodată, în oferta de Black Friday a BRD Timișoara, care a fost transmisă prin 87.000 de SMS-uri, „nu se informa în același câmp vizual și cu aceleași caractere, prin intermediul unui exemplu reprezentativ”, a transmis ANPC.

Sancțiunilor aplicate li s-au adăugat 7 decizii de încetare a practicii comerciale incorecte și o propunere de încetare a practicii comerciale incorecte, în cazul BRD.

Ce este Comandamentul Special Black Friday

La inițiativa președintelui ANPC, Claudiu Dolot, a fost înființat Comandamentul Special Black Friday, care are drept scop supravegherea permanentă, 24 din 24 de ore a ofertelor cu promoții, din această perioadă, indiferent de domeniul de activitate, potrivit anunțului făcut joi, 11 noiembrie, de ANPC.

„Am decis înființarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au furat startul campaniei de reduceri. Așa cum am spus de fiecare dată, manifestăm toleranță zero față de orice abatere de le legislația în domeniu”, a declarat Claudiu Dolot, care a precizat că „ne dorim ca acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălellilor”.

ANPC a pus la dispoziția consumatorilor din toată țara o adresă de e-mail dedicată, [email protected], „la care îi invită pe toți cetățenii care constată orice neregulă legată de promoțiile din această perioadă să scrie, să trimită fotografii”.

Comandamentul Special Black Friday îşi continuă verificările şi în perioada următoare.

Citeşte şi:

SURSE: Dan Turturică, favorit să preia şefia TVR. Care sunt propunerile partidelor pentru CA ale TVR și Radioului

SURSE: PNL a votat demararea negocierilor pentru fuziunea cu PMP, partid fondat de Traian Băsescu

Florin Cîțu: Sper ca până duminică să avem un nume de premier. Kelemen Hunor a propus rotația în trei

PARTENERI - GSP.RO Ilie Năstase, acuzații extrem de grave la adresa lui Ciprian Marica: „Nu-mi vine să cred! M-a păcălit, merg la poliție!” » Reacția lui Marica

Playtech.ro BOMBĂ! Răsturnare de situație! Ce s-a găsit în telefonul lui Petrică Mîțu Stoian! E HALUCINANT

Observatornews.ro Polonia trimite mesaje de avertizare migranţilor: "Graniţa e sigilată. Nu acceptaţi pastile de la soldaţii din Belarus". Ce ar conţine acele "pastile"

HOROSCOP Horoscop 12 noiembrie 2021. Taurii se simt ceva mai liber, dar condiționările sunt la fel de puternice

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ: A fost anunțat primul caz. „Este vorba de un bărbat de 30 de ani din Bucureşti”

Telekomsport Arestări de ultim moment! Printre persoanele reţinute se află şi campioana mondială a ţării. Scrisoarea care ar fi dus la situaţia controversată

PUBLICITATE CONCURS: Un an de filme la CINEMAX, antrenor personal la WorldClass și peste 2000 de premii zilnice în concursul #NeVedemÎnZeceMinute