Din acest motiv, efectele acestei decizii fiscale au fost resimțite în rândul românilor mai puternic decât era anticipat.

De la 1 august 2025, Guvernul Bolojan a crescut TVA-ul cu două puncte procentuale: cota standard a ajuns la 21%, față de 19%, iar cota redusă a fost uniformizată la 11%, în loc de 5% și 9%.

Aceasta din urmă este aplicabilă doar pentru anumite bunuri și servicii esențiale, precum cărți, alimente (cu excepții), medicamente, livrarea de lemn de foc, energie termică în sezonul rece, servicii HoReCa și altele.

La momentul anunțului, economiștii estimau că această măsură va duce la o creștere medie a prețurilor cu 1,8%. Însă, conform BNR, impactul real a fost mai sever.

„Subestimarea ratei anuale a inflației de bază la orizontul decembrie 2025 a fost determinată preponderent de evoluțiile din a doua parte a anului trecut. O contribuție substanțială a provenit, și în acest caz, din majorarea impozitelor indirecte în luna august 2025, al cărei impact asupra ratei inflației CORE2 ajustat este evaluat la aproximativ 1,8 puncte procentuale”, se arată în raportul instituției.

Totodată, BNR subliniază că prețurile au crescut mai generalizat și mai accentuat decât ar fi justificat doar de transferul creșterii TVA.

„Acest episod a generat scumpiri mai ample și mai generalizate decât cele corespunzătoare unei simple transferări integrale a creșterii cotei TVA în prețurile finale, reflectând inclusiv efecte de rotunjire în sus a prețurilor practicate de comercianți și o transmisie întârziată în cazul unor bunuri cu sezonalitate pronunțată a vânzărilor, precum articolele de îmbrăcăminte”, a explicat BNR.

Prognozele BNR au reușit să surprindă aceste mecanisme doar ulterior, în prognoza din august 2025 și în totalitate în noiembrie 2025.

Creșterea neașteptată a prețurilor accentuează presiunile inflaționiste și ridică întrebări despre impactul ajustărilor fiscale asupra economiei românești.

