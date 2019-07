„Judecătorul de la Tribunalul Iaşi care a pronunţat această soluţie a demonstrat că există justiţie şi că se poate să învingă adevarul. Am adus în faţa magistratului probe noi. Am arătat că procurorul nu a depus la dosar o înregistrare care arata ca doamna Darie a insistat să achite. Tocmai această înregistrare nu a fost redată de procuror. Mai mult, am audiat martorii care au susţinut că declaraţiile de la Parchet nu exprimă adevărul. (…) A fost depus bonul fiscal cu care au fost achitate produsele cu cardul de către Darie. Mai mult, aceasta a fost testată poligraf de către mari specialişti din Bucureşti de trei ori, şi de fiecare dată a rezultat că este sinceră şi că nu a cerut şi nici nu a luat nimic”, a declarat avocata comisarului, pentru ziaruldeiasi.ro.

Procurorii au notat în rechizitoriu că faptele s-ar fi produs în perioada 2015-2016.

În timpul unui astfel de control, înainte de Sărbătorile Pascale din 2016, comisarul ar fi dat comandă de doi cozonaci, o pască, un drob de miel și un kilogram de chifteluţe din carne de pasăre. Comanda ar fi fost preluată de o reprezentantă a magazinului, din acest motiv, spun procurorii, comisarul Darie crezând că va primi gratuit produsele.

Valoarea bunurilor presupus a fi fost primite de Darie a fost calculată de anchetatori la 324,49 lei.

