A primit peste 77.000 de lei

Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat oficial că inculpatul din acest dosar este Petre-Daniel Anghel, ofițer de poliție în cadrul IPJ Buzău, care deține gradul de comisar-șef în cadrul Poliției Municipiului Buzău. Anchetatorii au strâns probe solide care au convins magistrații să emită mandatul de arestare preventivă pe numele său.

Conform procurorilor anticorupție, comisarul-șef ar fi pretins inițial o mită de 15.000 de euro de la un martor dintr-un dosar penal. Ulterior, tranzacția a fost materializată, iar ofițerul a primit efectiv suma de peste 77.000 de lei. În schimbul acestor bani, polițistul trebuia să ajute martorul respectiv să formuleze un denunț avantajos, potrivit News.ro.

Planul pus la cale de comisarul-șef din Buzău era unul extrem de elaborat. Acesta s-a oferit să îi indice martorului o anumită persoană care urma să comită o faptă prevăzută de legea penală, astfel încât denunțul să fie considerat valid și să poată produce efecte juridice favorabile pentru cel care a plătit șpaga.

„În perioada noiembrie 2025-iunie 2026, inculpatul Anghel Petre-Daniel ar fi pretins de la două persoane (martori în cauză) suma de 15.000 de euro şi ar fi primit de la aceştia, la diferite intervale de timp, suma totală de 77.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu, în sensul în care l-ar fi ajutat pe unul din martorii respectivi să formuleze un denunţ la Poliţia oraşului Mizil şi I.P.J. Buzău, prin indicarea persoanei ce ar fi urmat să comită o faptă prevăzută de legea penală, actul de sesizare fiind necesar pentru ca martorul (condamnat într-un alt dosar la pedeapsa închisorii cu executarea pedepsei) să beneficieze, în faza apelului, de o reducere a pedepsei”, au transmis procurorii DNA.

Ofițerul a mers imediat la casa de schimb valutar

Procurorii anticorupție au oferit detalii spectaculoase despre modul în care s-a derulat flagrantul în cazul comisarului-șef din cadrul Poliției Municipiului Buzău. Ofițerul a fost monitorizat în timp real în timp ce încerca să piardă urma banilor primiți ilegal, o mișcare greșită care a dus la reținerea sa pe loc.

Anchetatorii au precizat că ofițerul de poliție a primit de la persoanele implicate suma de 7.500 de lei ca primă tranșă din înțelegere. Imediat după ce a intrat în posesia banilor, bărbatul s-a deplasat la o casă de schimb valutar din zonă. Acesta a convertit suma în valută, obținând în schimb 1.230 de lire sterline și un rest de 45 de lei.

În acel moment, procurorii DNA au intervenit în forță și l-au prins în flagrant pe polițist, chiar când părăsea ghișeul cu valuta asupra sa.

Ulterior, comisarul-șef a fost reținut și prezentat în fața magistraților de la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii au analizat referatul procurorilor și au decis emiterea unui mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele ofițerului

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