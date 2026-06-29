A primit peste 77.000 de lei

Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat oficial că inculpatul din acest dosar este Petre-Daniel Anghel, ofițer de poliție în cadrul IPJ Buzău, care deține gradul de comisar-șef în cadrul Poliției Municipiului Buzău. Anchetatorii au strâns probe solide care au convins magistrații să emită mandatul de arestare preventivă pe numele său.

Conform procurorilor anticorupție, comisarul-șef ar fi pretins inițial o mită de 15.000 de euro de la un martor dintr-un dosar penal. Ulterior, tranzacția a fost materializată, iar ofițerul a primit efectiv suma de peste 77.000 de lei. În schimbul acestor bani, polițistul trebuia să ajute martorul respectiv să formuleze un denunț avantajos, potrivit News.ro.

Planul pus la cale de comisarul-șef din Buzău era unul extrem de elaborat. Acesta s-a oferit să îi indice martorului o anumită persoană care urma să comită o faptă prevăzută de legea penală, astfel încât denunțul să fie considerat valid și să poată produce efecte juridice favorabile pentru cel care a plătit șpaga.

„În perioada noiembrie 2025-iunie 2026, inculpatul Anghel Petre-Daniel ar fi pretins de la două persoane (martori în cauză) suma de 15.000 de euro şi ar fi primit de la aceştia, la diferite intervale de timp, suma totală de 77.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu, în sensul în care l-ar fi ajutat pe unul din martorii respectivi să formuleze un denunţ la Poliţia oraşului Mizil şi I.P.J. Buzău, prin indicarea persoanei ce ar fi urmat să comită o faptă prevăzută de legea penală, actul de sesizare fiind necesar pentru ca martorul (condamnat într-un alt dosar la pedeapsa închisorii cu executarea pedepsei) să beneficieze, în faza apelului, de o reducere a pedepsei”, au transmis procurorii DNA.

Ofițerul a mers imediat la casa de schimb valutar

Procurorii anticorupție au oferit detalii spectaculoase despre modul în care s-a derulat flagrantul în cazul comisarului-șef din cadrul Poliției Municipiului Buzău. Ofițerul a fost monitorizat în timp real în timp ce încerca să piardă urma banilor primiți ilegal, o mișcare greșită care a dus la reținerea sa pe loc.

Anchetatorii au precizat că ofițerul de poliție a primit de la persoanele implicate suma de 7.500 de lei ca primă tranșă din înțelegere. Imediat după ce a intrat în posesia banilor, bărbatul s-a deplasat la o casă de schimb valutar din zonă. Acesta a convertit suma în valută, obținând în schimb 1.230 de lire sterline și un rest de 45 de lei.

În acel moment, procurorii DNA au intervenit în forță și l-au prins în flagrant pe polițist, chiar când părăsea ghișeul cu valuta asupra sa.

Ulterior, comisarul-șef a fost reținut și prezentat în fața magistraților de la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii au analizat referatul procurorilor și au decis emiterea unui mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele ofițerului

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Exclusiv! E breaking în showbiz-ul românesc! Mircea Radu a divorțat în secret, iar ce a ieșit acum la iveală face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt, între el și fosta lui soție. Prima declarație a omului de televiziune: ”Da, e adevărat...”
Viva.ro
Exclusiv! E breaking în showbiz-ul românesc! Mircea Radu a divorțat în secret, iar ce a ieșit acum la iveală face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt, între el și fosta lui soție. Prima declarație a omului de televiziune: ”Da, e adevărat...”
„Nu mai repetați chestia asta!” Scandal în platoul de la Realitatea Plus! Călin Georgescu și Anca Alexandrescu au rupt prietenia! Fostul candidat la prezidențiale a fost renegat de celebra televiziune! De la ce ar fi început, de fapt, cearta dintre cei doi
Unica.ro
„Nu mai repetați chestia asta!” Scandal în platoul de la Realitatea Plus! Călin Georgescu și Anca Alexandrescu au rupt prietenia! Fostul candidat la prezidențiale a fost renegat de celebra televiziune! De la ce ar fi început, de fapt, cearta dintre cei doi
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Fosta noră a lui Ion Țiriac a răspuns la întrebarea incomodă, referitoare la fostul ei soț
GSP.RO
Fosta noră a lui Ion Țiriac a răspuns la întrebarea incomodă, referitoare la fostul ei soț
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
GSP.RO
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Avantaje.ro
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Politică 14:40
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Motivul pentru care Nicușor Dan îl respinge pe Siegfried Mureșan. De ce președintele continuă să susțină puternic varianta Sorin Grindeanu premier. Noul partid care „se ițește” la orizont
Analiză
Politică 14:00
Motivul pentru care Nicușor Dan îl respinge pe Siegfried Mureșan. De ce președintele continuă să susțină puternic varianta Sorin Grindeanu premier. Noul partid care „se ițește” la orizont
Parteneri
Tunelul Maramureș, de 2,4 kilometri, săpat în timp record. Cum au fost construite cele mai lungi tuneluri feroviare din România
Adevarul.ro
Tunelul Maramureș, de 2,4 kilometri, săpat în timp record. Cum au fost construite cele mai lungi tuneluri feroviare din România
Decizie uluitoare a bielorușilor de la Vitebsk înainte de duelul cu Universitatea Craiova! Merg în Ungaria cu o săptămână înainte
Fanatik.ro
Decizie uluitoare a bielorușilor de la Vitebsk înainte de duelul cu Universitatea Craiova! Merg în Ungaria cu o săptămână înainte
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Gabi Tamaș l-a dat de gol pe Dan Alexa! Obiceiul neșteptat pe care antrenorul îl avea la Asia Express: „Strângea după mine
Stiri Mondene 18:07
Gabi Tamaș l-a dat de gol pe Dan Alexa! Obiceiul neșteptat pe care antrenorul îl avea la Asia Express: „Strângea după mine
Ce studii are fiica lui Sorin Bontea și în ce țară a învățat. Emisiunea de la PRO TV unde ar putea să lucreze
Exclusiv
Stiri Mondene 17:23
Ce studii are fiica lui Sorin Bontea și în ce țară a învățat. Emisiunea de la PRO TV unde ar putea să lucreze
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
ObservatorNews.ro
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Povestea de viață șocantă a fotbalistului Braziliei: „Spălam mașini, prietenii mă puneau să fur, să iau droguri”
GSP.ro
Povestea de viață șocantă a fotbalistului Braziliei: „Spălam mașini, prietenii mă puneau să fur, să iau droguri”
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
GSP.ro
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
Parteneri
Vin PLOILE și FURTUNILE. ANM emite avertizări pentru mare parte din țară
Mediafax.ro
Vin PLOILE și FURTUNILE. ANM emite avertizări pentru mare parte din țară
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Realitatea Plus, decizie fără precedent luată în privința lui Călin Georgescu. Acesta a atacat-o dur în direct la TV pe Anca Alexandrescu
Redactia.ro
Realitatea Plus, decizie fără precedent luată în privința lui Călin Georgescu. Acesta a atacat-o dur în direct la TV pe Anca Alexandrescu
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML
KanalD.ro
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML

Politic

„AUR este creația sistemului și asigurarea de viață a PSD”, acuză Fritz, care susține că partidul lui Simion trebuie să îl facă pe Grindeanu premier
Politică 15:53
„AUR este creația sistemului și asigurarea de viață a PSD”, acuză Fritz, care susține că partidul lui Simion trebuie să îl facă pe Grindeanu premier
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Politică 14:40
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Dinamo a dat lovitura cu noul transfer! Președintele clubului e sigur: „Aduce aminte de Dan Petrescu”
Fanatik.ro
Dinamo a dat lovitura cu noul transfer! Președintele clubului e sigur: „Aduce aminte de Dan Petrescu”
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație