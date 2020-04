De Răzvan Luțac,

Libertatea a scris încă de acum câteva zile despre acordul dintre șeful comisiei ATI din Ministerul Sănătății, Dorel Săndesc, și Societatea Română de Ozonoterapie, document semnat și de șeful Societății ATI din România, Șerban Bubenek.



Jurnalistul de știință Alexandru Micu, colaborator Libertatea, a punctat că tratamentul este privit cu circumspecție în alte țări. I-a replicat, tot în Libertatea, doctorul Ștefan Tiron, șeful Societății de Ozonoterapie, care a punctat că specialiștii citați “spun tâmpenii” și tratamentul poate ajuta la tratarea formelor severe de COVID-19.



Ziarul a descoperit că unul dintre semnatari, Dorel Săndesc, are legături vechi cu ozonoterapia:

A vizitat clinici din străinătate și a organizat evenimente cu experți;

Clinica privată “Dr. Săndesc”, deținută de fiul său, face ozonoterapie. Mai mult, fiul său, dr. Mihai Săndesc, apare pe site ca responsabil de ozonoterapie.



Fiul lui Săndesc face ozonoterapie la clinica privată proprie





Surse din Ministerul Sănătății au insistat că înțelegerea “s-a făcut pe baza relațiilor apropiate dintre Săndesc și Tiron”. Libertatea a discutat cu fostul secretar de stat în Ministerul Sănătății pentru a lămuri toate aceste aspecte.



– Bună ziua, domnule doctor. Voiam să discutăm puțin de cazul ozonoterapiei introduse în secțiile ATI în legătură cu pacienții COVID-19.

– Am văzut și ce ați scris până acum, primul articol și ce a spus domnul Tiron. Primul a avut așa, rezerve, era păcat… Că la un spital unde am vrut să începem ne-au spus și ei uite, articolul ăla, să nu ajungem și noi cu procuratura. Deși n-are legătură gestul procuraturii din America cu metoda, ci are cu atitudinea absurdă a unei companii, care a pretins, pe site, că doar asta e metoda care vindecă și previne, ceea ce e greșit.

– Știu că dumneavoastră aveți o experiență cu ozonoterapia deja. Cum ați început?

– În contextul acestei crize, noi, adică Societatea Română de ATI, am fost contactați de domnul Tiron, președintele Societății Române de Ozonoterapie, care ne-a informat și ne-a propus să ne racordăm la un studiu internațional demarat deja cu tratamentul prin ozonoterapie la pacienții COVID-19. Da, eram la curent cu această metodă, am avut ocazia să mă întâlnesc cu experți internaționali la Timișoara.



Am făcut chiar o vizită în Italia, la un profesor destul de important, Lamberto Re. M-a convins cu date științifice, articole și cu ce am văzut în centrul lui. Am constatat că pacienții lui erau foarte mulțumiți.

Dr. Dorel Săndesc, șeful comisiei ATI din Ministerul Sănătății:

– Știu că ați și organizat evenimente legate de ozonoterapie.

– Da. Cu Societatea Română și cu Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara. Un curs la Timișoara, cu traineri internaționali din Italia și din Spania, am constatat că Societatea Română e foarte bine reprezentată la nivel internațional. Apoi, domnul Tiron știu că a fost ales șeful ozonoterapiei la nivel mondial.

– Totuși, sunt încă discuții referitoare la această metodă!

– Ca metodă, ozonoterapia are o evoluție foarte pozitivă în ultimele decade, de când a fost preluată de profesioniști. De medici, de cercetători cu studii medicale. Ca orice metodă, a avut momente în care a fost promovată de oameni mai puțin profesioniști. Acum, cercetările sunt foarte serioase.



“Are efect terapeutic virucid confirmat”

– Dar care e problema în SUA? Înțeleg că în SUA nu e intrată pe deplin în legalitate.

– În SUA, reacția procuraturii a fost de interzicere nu a metodei, și ar fi fost și puțin probabil să interzică o metodă procuratura, ci a unei companii care practică ozonoterapia, care a postat, a diseminat un mesaj fals. Că ozonoterapia e singura modalitate eficientă, singurul tratament eficient în această boală. E un caz de fake news.

– Totuși, ce ar fi util la ozonoterapie?

– Avem următoarele lucruri: e un agent ce are un efect terapeutic virucid confirmat. El se administrează în sângele pacientului. Doi, are efect antiinflamator. Și avem de-a face de o reacție inflamatorie exagerată la pacienții cu COVID. Și, de asemenea, e antioxidant. Sunt deja trei mecanisme care fac un potențial terapeutic. Și nu trebuie omis că metoda e lipsită de efecte secundare, nici unul nu e serios. Unele medicamente au efecte secundare periculoase, în timp ce aceasta oferă o șansă în plus, cu riscuri minime.

– A contat că vă cunoșteați deja, că aveați relația cu societatea.

– A contat, sigur că da. Noi vom sprijini financiar în centrele în care vom începe… începem cu două, am preluat protocolul internațional, fișa de urmărire a pacienților…

– În câte spitale va fi introdusă terapia cu ozon?

– Avem până acum două care și-au dat acordul, și cel legal, prevăzut de legislația comitetului de etică. Spitalul Victor Babeș din București și “Victor Babeș” din Timișoara. Am înțeles că la “Victor Babeș” din București au început deja tratamentul. La Timișoara se finalizează formalitățile, se duc echipamentele și kiturile.

– Ni s-a semnalat, și am descoperit că așa e, la clinica Săndesc din Timișoara se face ozonoterapie de mai multă vreme. Inclusiv cursuri, am văzut că de prin 2017…

– Acel curs e cel pe care l-am făcut cu Universitatea. Da, apoi a fost un workshop care a avut loc la serviciul privat, care e al fiului meu.

– Clinica privată Săndesc e a fiului dumneavoastră.

– Da.



“Fiul meu a cedat aparatul fără să aibă vreun beneficiu”

– Practic, se făceau cursuri la clinică, se face ozonoterapie acolo, acum se face acest acord între societatea dumneavoastră și cea de ozonoterapie. Se nasc discuții. Ce câștigă societatea de ozonoterapie?

– E firesc ca oamenii să comenteze. Să pună întrebări. Așa e. Dacă faci ceva, există comentarii, dubii. M-am obișnuit. Societatea de ATI și centrul privat din Timișoara susțin asta. Chiar financiar. Oferim aparate, kituri.

– Dumneavoastră îi ajutați pe ei, pe cei de la ozonoterapie, spuneți.

– Cum să vă spun, oamenii nu mai cred, e treaba dânșilor, îmi pare rău pentru ei. O facem pentru că mi se pare extraordinar să mai vii cu o șansă pentru niște pacienți care au o stare foarte gravă. Nu vrem nimic, dar dacă există și se poate, de ce nu? Nu e o metodă scumpă, e alt avantaj al acestei metode. Și să vă mai zic ceva.

– Așa.

– Fiul meu va oferi aparatul. A luat contractul, îl va da pentru folosire pe o perioadă determinată la Spitalul Victor Babeș. Societatea de ozonoterapie va trimite kiturile. Societatea de ATI vrea să cumpere alte aparate. Compania fiului meu, făcută pe fonduri europene…

– Ziceți că nu are beneficiu? Dă pe gratis?

– Da. El va avea o cheltuială. Nu e nici măcar chestie de marketing, Doamne ferește, e epidemie. Nu poți vedea potențial în așa ceva. Facem și așa ceva.

– Spuneți că ați folosit apropierea pentru binele pacienților.

– Fără discuție. Fiul meu e total independent. Nu face ce zice tata. El a pus la dispoziție, a zis că oricum nu are activitate acum… Am văzut rezultate și nimeni nu poate contesta. Văd la centrul fiului meu oameni fericiți, așa cum am văzut în Italia.

Există un acord între societățile române, italiene, spaniole și federația mondială de ozonoterapie, la care ne-am racordat și noi, societatea română de ATI, e un studiu care se desfășoară în aceste țări. Știu și de Cehia, și de China, și înțeleg de la doctorul Tiron că sunt și alte țări care aplică acest tratament la COVID-19. Dr. Dorel Săndesc:

