Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al Comisiei, a declarat, miercuri, că platforma este „extrem de cooperantă” în cadrul investigației demarate la finalul anului trecut.

„Acest lucru arată că, atunci când dorești să colaborezi cu Comisia, suntem foarte bucuroși să răspundem pozitiv. TikTok a luat o serie de măsuri”, a precizat oficialul european la Bruxelles.

Controversele raportului american

Declarațiile conciliante vin pe fondul unui raport exploziv lansat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA.

Documentul acuză Comisia Europeană că, începând din 2023, ar fi presat platformele online să cenzureze discursul politic în mai multe state, inclusiv în România, sub pretextul combaterii dezinformării.

Mai mult, raportul american dezvăluie poziția TikTok în fața anchetatorilor europeni: reprezentanții companiei au susținut că nu au găsit „nicio dovadă” a unei campanii rusești coordonate pentru propulsarea candidatului Călin Georgescu – elementul central al acuzațiilor formulate de autoritățile române la acea vreme.

Președintele Nicușor Dan: „Anularea alegerilor a fost un act de protecție națională”

În replică la raportul venit de la Washington, președintele Nicușor Dan a respins ideea că lipsa dovezilor tehnice de pe o singură platformă ar invalida gravitatea situației din 2024.

Acesta a subliniat că decizia istorică de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern, bazat pe informații de la instituțiile de securitate națională și validat de Curtea Constituțională.

„Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media. Raportul reflectă doar parțial răspunsul TikTok. Ingerințele Rusiei în procesele electorale europene au fost confirmate de NATO, UE și Guvernul Marii Britanii”, a punctat șeful statului.

TikTok și „marele compromis” american

În plan corporativ, TikTok pare să fi găsit cheia supraviețuirii pe piața vestică. Luna trecută, proprietarul chinez ByteDance a finalizat un acord pentru crearea unei societăți mixte cu capital majoritar american, menită să securizeze datele utilizatorilor din SUA.

Mișcarea a fost decisivă pentru a evita interzicerea aplicației, o amenințare care plana încă din mandatul lui Joe Biden.

Donald Trump, care în 2020 a încercat să blocheze aplicația, a lăudat noua structură, declarând că TikTok va fi acum deținută de „un grup de mari patrioți și investitori americani”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE