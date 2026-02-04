Copilul a fost lovit de mașină în timp ce traversa strada și era însoțit de bunica sa. În urma impactului, fetița a suferit leziuni deosebit de grave care i-au provocat decesul. Echipajele de prim-ajutor au intervenit pentru salvarea celor două victime, fetiţei fiindu-i făcute manevre de resuscitare, dar fără rezultat.

În urma accidentului, bunica a fost rănită și transportată la spital pentru îngriijri medicale.

„La data de 04.02.2026, în jurul orei 16:25, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe str. Prevederii, Sector 3. Din primele informaţii, o femeie în vârstă de 38 de ani a condus un autovehicul pe str. Prevederii, dinspre str. Mizil către str. Trapezului, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 24, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi surprins şi accidentat doi pietoni, o minoră în vârstă de 5 ani şi bunica acesteia, în vârstă de 67 de ani, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă”, a transmis, miercuri, Brigada Rutieră a Capitalei.

La volanul mașinii se afla o femeie, care a fost testată cu aparatul etilotest și drugtest, iar rezultatul a fost zero.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

