O companie aeriană și-a anulat zborurile pentru vineri pentru a-i repatria pe israelienii blocați în Dubai

Compania aeriană El Al și-a anulat zborurile de vineri pentru a se concentra pe repatrierea israelienilor blocați în Dubai, după suspendarea serviciilor companiei aeriene FlyDubai în urma devierii de urgență a unuia dintre avioanele sale cu destinația Tel Aviv, relatează AFP.

„Zborurile prevăzute din Dubai pentru vinerea aceasta sunt anulate”, a declarat pentru AFP Michal Raz Chaimovitz, purtător de cuvânt al companiei aeriene, fără a oferi detalii suplimentare sau o nouă dată pentru reluarea curselor aeriene.

Ministerul Transporturilor din Israel a declarat că nu poate organiza în prezent zboruri speciale „din cauza necesității de a finaliza pregătirile și de a se coordona” cu autoritățile de securitate din Emiratele Arabe Unite.

Pe website-ul său, El Al propune zboruri către și dinspre Dubai începând de duminică.

Compania aeriană a anunțat joi că două zboruri speciale vor fi închiriate vineri pentru repatrierea israelienilor, după ce FlyDubai și-a suspendat serviciile.

Această decizie a fost luată ca urmare a unui incident produs miercuri dimineață, când un avion FlyDubai cu destinația Tel Aviv a trebuit să efectueze o aterizare de urgență în Arabia Saudită, după o tentativă de prăbușire din partea copilotului. Conform relatărilor de presă, avionul transporta 174 de persoane, dintre care 166 de cetățeni israelieni.

El Al a declarat că biletele speciale de repatriere vor fi vândute la un preț unic de 249 de dolari (aproximativ 220 de euro) și că pasagerii vor avea voie să călătorească doar cu bagaje de mână.