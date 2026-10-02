„Insula Iubirii” este o sursă inepuizabilă de inspirație pentru Radu Bucălae: „M-am gândit cum ar fi fost să mă cheme Prințul”

Radu Bucălae este unul dintre fanii declarați ai emisiunii „Insula Iubirii” și recunoaște că, de câteva sezoane, reality show-ul îi oferă o adevărată mină de aur atunci când vine vorba de inspirație pentru show-urile lui de comedie. Nu doar că urmărește emisiunea încă din sezonul al doilea, dar spune că această activitate a devenit una dintre preferatele lui alături de Alexandra, partenera lui de viață.

Recunoaște că pasiunea pentru „Insula Iubirii” a început cu mulți ani în urmă, după ce soția lui l-a introdus în universul show-ului. Ca orice telespectator fidel, Radu Bucălae recunoaște că încearcă permanent să ghicească ce urmează să se întâmple și că, de multe ori, are impresia că știe cine va cădea în ispită. Numai că, reality show-ul moderat de Radu Vâlcan îi dă planurile peste cap.

„Sunt fan „Insula Iubirii” dinainte să fie România fan. Sunt de prin sezonul 2. De atunci m-a prins pe mine și m-a prins pentru că soția mea m-a luat și m-a aruncat în acest vârtej din care nu din care nu putem să mai ieșim și da, n-avea cum să lipsesc.Dacă ar putea să se regizeze așa ceva, noi la nivel cinematografic am fi peste Hollywood. Dar nu se poate. Din păcate nu se poate. Mi-am pus problema asta după primul episod pe care l-am văzut, din sezonul 2, pentru că, exact ca toți oamenii: „n-are cum, n-are cum”. Doar că, na, producția fiind atât de bună, găsește oamenii atât de speciali, puși în situații atât de speciale, încât se adevărește celebra vorbă cu viața bate filmul. Că pierd. Nu că pierd, pierdem. Pentru că, deci, poveștile sunt atât de încălcite, atât de întortochiate, încât e exact ca într-un film din ăla cu criminalii, încât te face să crezi că cineva, clar o să împartă perna cu cutărescu, clar ăsta nu iubește și cum avansează episoadele din sezon îți dai seama că este fix invers”, a povestit amuzat Radu Bucălae.

Comediantul ar da orice să afle în premieră ce urmează să se întâmple la „Insula Iubirii”

Nu ascunde faptul că ar vrea să afle deznodământul înaintea celorlalți telespectatori, ba chiar recunoaște că încearcă, profitând de faptul că lucrează la Antena 1, să obțină informații în premieră. Din păcate, nici relațiile din interiorul trustului nu-l ajută prea mult, căci toți cei care lucrează la acest show nu divulgă secretele.

„Eu încerc să aflu detalii, încerc la toate emisiunile, în special la „Insula Iubirii”. Pe mine nu mă pierde un proiect de genul ăsta chiar dacă știu finalul. Dar vreau să știu de dinainte, că mă roade, mă freacă noaptea. Înțelegi? Că stau acolo în canapea și îmi vine să derulez acțiunea mai repede, să văd ce se întâmplă. Și nu aflu. Nu aflu. Producătorii care nu zic nimic, că na, fiind din Antena 1, mai știm și noi pe cineva pe aici și pe acolo, nu zic. Nu zic și nu este corect. Urât. Urât că nu zic”, ne-a mai declarat, ușor dezamăgit, Radu Bucălae.

Pe lângă propria curiozitate, Radu Bucălae mărturisește că dacă ar veni acasă, la soția lui, cu informații în avans, ar compensa cu orice cadou scump pe care și-l dorește Alexandra. Mai mult decât atât, dacă ar afla cine cade primul în ispită, ar deveni instant vedeta grupului său de prieteni.

„Îți dai seama că dacă aflu ceva de la „Insula Iubirii” e ca și cum îi fac un cadou? Una e să mă duc acasă la soția mea, să-i zic că i-am luat o bijuterie, un inel și alta e să-i zic că am aflat detalii de la „Insula Iubirii”. Ce mi-ar plăcea să aflu cine cade în ispită. Dar nu am cum. Îți dai seama că devin șeful grupului, devin cel mai celebru om din grup”, a mai povestit actorul.

Radu Bucălae „fură” din ticurile și gesturile concurenților de la „Insula Iubirii”

Dincolo de plăcerea de a urmări emisiunea, „Insula Iubirii” îi oferă lui Bucălae și material pentru meseria lui de comediant. Recunoaște că personajele și comportamentele pe care le vede în show ajung să-i ofere inspirație pentru priopriile spectacole.

„100 % mă inspir. Adică divertismentul asta înseamnă. Și personaje. Sunt asemenea aleși și oameni speciali, oameni cu abilități speciale și de exemplu în show-urile noastre de improvizație, unde trebuie să faci o grămadă de personaje în diverse situații, furi. Furi ticuri...Știu. Asta fac. Fur ticuri, fur tipologii, fur caractere, fur limbi străine, cum să nu, avem spaniol, avem de toate. Plus că „Ciao, Bambolina” e și în sezonul asta.Știi cât m-am gândit cum ar fi fost să mă cheme Prințul în loc de Bucălae? Cât de bine sună. Mi-aș fi dorit numele de familie. Prințul Radu Mihăiță. Tu îți dai seama?”, a completat Radu Bucălae, cu umorul caracteristic, pentru Libertatea.