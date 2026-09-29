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Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!

Cătălin Dima
Cătălin Dima
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Poluare Bucureşti
Poluare Bucureşti
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Văd în jurul meu tot mai mulți bucureșteni afectați de calitatea proastă a aerului pe care-l respirăm aici, de diverse alergii. De exemplu, în această perioadă au fost maxim afectați cei sensibili la ambrozie. Cred că nu se știe numărul real al celor îmbolnăviți de poluarea din București, dar am văzut estimări credibile independente care arată că problema este foarte gravă.

Pe 25 septembrie 2026, de ziua mondială a plămânului, unii medici (precum dna conferențiar universitar Beatrice Mahler) ne-au amintit că: „În multe zone din Capitală, particulele PM2.5, PM10 și diverse substanțe chimice depășesc frecvent pragurile maxime admise de legislația europeană. Printre acești poluanți, un factor extrem de nociv este hidrogenul sulfurat (H₂S). Expunerea frecventă sau cronică la H₂S, chiar și la concentrații scăzute sau moderate, are un impact dublu asupra populației - atât fiziologic, cât și psihologic:

- La nivel respirator: H₂S este un gaz puternic iritant pentru căile și mucoasa respiratorie. Expunerea repetată provoacă lăcrimare, senzație de arsură, iritații ale gâtului, tuse seacă și apăsare toracică. Pentru persoanele cu astm, bronșită cronică sau alte afecțiuni pulmonare preexistente, gazul poate declanșa pusee acute de boală prin accentuarea inflamației.

- Efecte sistemice generale: Reacțiile organismului depășesc sfera pulmonară. Durerile de cap, stările de greață, amețeala, oboseala nejustificată și lipsa poftei de mâncare sunt răspunsuri frecvente la expunerea la mirosuri sulfurate persistente”.

Dra Diana Buzoianu este ministru (sau ministră, cum îi place să-și spună) al mediului din 23.06.2025. Adică de peste 15 luni (cu mențiunea că din 5.05.2026 e membră a unui Guvern demis de Parlament, deci cu atribuții legale limitate, de exemplu fără dreptul de a da ordonanțe cu putere de lege). Abia pe 24.09.2026, Buzoianu a părut că s-a prins de potențialul mare de PR al acestui subiect și a făcut o conferință de presă, în stil propriu, cu declarații bombastice, despre problema uriașă a arderilor ilegale de la Sintești. Îmi pare rău că, din partea partidului care de peste 10 ani ne tot promite reforme, au ajuns miniștri astfel de personaje, deși acolo au fost inițial și oameni mai competenți, orientați în primul rând spre acțiune și rezolvarea problemelor de interes public! În acest domeniu al combaterii poluării și mai ales a arderilor ilegale de lângă București (precum cele din zona Sintești), s-a distins în 2021 dl Octavian Berceanu, care a ocupat atunci pentru doar 6 luni funcția de comisar-șef al Gărzii Naționale de Mediu (în subordinea ministrului mediului). Iată, în rezumat, ce spune acesta că ar fi putut și ar fi trebuit să facă ministra Buzoianu (dar nu prea a făcut, desigur!), privind arderile ilegale de deșeuri din Sintești:

„1. Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov a emis cîteva sute de autorizații de management al deșeurilor și reciclare către mai mult de 150 de firmele dintr-un singur sat Sintești, comuna Vidra... Modul in care aceste autorizații au fost emise ridicp semne mari de întrebare privind corupția din ANMAP și APM Ilfov. Ministra Diana Buzoianu ar fi trebuit să trimită Corpul de Control și să analizeze activitatea de autorizare din APM Ilfov, să facă plângeri către DNA și DIICOT și să demită conducerea acestor două instituții, în cazul în care Garda de Mediu IF ar fi făcut demersurile de verificare și înștiințare APM IF. Conducerea GNM IF nu a făcut aceste demersuri, drept pentru care conducerea GNM, prin comisarul general, ar fi trebuit să ceară comisiei de disciplină sancționarea și ulterior eliberarea din funcție a comisarului județean GM IF. Nu au făcut demersurile, iar doamna ministru Diana Buzoianu a tolerat mai bine de un an corupția vizibilă și incompetentă din GNM și Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov.

2. Blocarea accesului cablurilor și deșeurilor în Sintești este ușor de realizat prin razii și cu confiscarea mărfurilor care nu prezintă conformitate cu documentele sau sunt tranzacționate de către firme care nu au capacități tehnice de procesare și condiții legale de depozitare, prelucrare și monitorizare. Ministra Diana Buzoianu nu a ordonat filtre permanente și verificări zilnice ale depozitelor în baza protocoalelor de colaborare pe care ministerul le are cu Poliția Română și Jandarmeria. Ministra s-a mulțumit cu rapoarte umflate pe hârtie cu amenzi maxime, neplătite sau plătite la jumătate din minim ca tribut către stat în loc de impozit. Chiar domnia sa spune că Garda de Mediu a făcut observații cu dronele timp de o lună. În loc de acțiuni în forță zilnice au existat filmări timide cu drona din partea instituțiilor de forță. Dronele prin POIM cu senzori pentru poluare, investiți dintr-un program de 5 milioane de euro, stau nemișcate în depozitul GNM. Mesajul către infractori a fost de încurajare pasivă și nu de descurajare activă.

3. Confiscarea continuă a materialelor cu valoare obținute din infracțiuni de mediu.

Acțiunile GNM de confiscare au fost și sunt de 20 de ori mai slabe decât ar fi fost necesare pentru transmiterea unui mesaj clar. Mai mult, după confiscări arderile au pornit în mai puțin de 24 de ore, semn ca există o cooperare de tip infracțional între firmele din Sintești și unii angajați din Garda de Mediu.

4. Confiscarea tuturor mijloacelor de transport care transportă materiale provenite din arderi sau deșeuri în afara legii. Legea impune aceste confiscări însă nu și comisarii de mediu sau polițiștii din echipele mixte de control. Oricum controalele erau știute în teren și confiscările erau sau sunt formale.

5. Verificarea și suspendarea activității companiilor care fac afaceri ilicite cu firmele din Sintești. Doamna ministru cred că a descoperit companii mari furnizoare de servicii de electricitate care au contracte cu companii de servicii prin care trimit cablurile spre Sintești și companii mari din Constanta care exportă fier și neferoase și s-a speriat de generalii din servicii aflați în schemă.

6. Deschiderea unei aplicații publice în care cetățenii să poată trimite poze și filmări cu arderile ilegale și care să pună în acțiune Garda de Mediu și apoi Poliția Română.

7. Verificarea coincidențelor care apar recurent între arderile ilegale de deșeuri și emisiile ilegale de gaze de la groapa de gunoi prin intermediul laboratorului mobil pentru calitatea aerului și cererea răspunderii celor care țin în sertar dronele cu senzori pentru calitatea aerului. Menționez că aceste drone super performante nu au fost ridicate niciodată în aer pentru identificarea surselor de poluare și a cantității și calității poluării...Doamna Diana Buzoianu a avut mai mult de un an la dispoziție ca să descurce situația instituțiilor subordonate care sunt corupte și incompetente și să încurce mafia deșeurilor care ucide sănătatea bucureștenilor.

8. Consultarea și adunarea unui grup de specialiști care să urmărească pașii instituționali necesari și modul de îndeplinire a ordinelor emise de ministru. Doamna ministru a ales un grup de oameni care să nu o contrazică niciodată, nici măcar atunci când specialiștii i-au spus ce are de făcut prin intermediul intervențiilor media și online. Prefectura București nu are nicio putere de decizie și competență în Ilfov. Prefectura Ilfov e controlată fix de acei oameni pe care doamna ministru Diana Buzoianu a refuzat să-i deranjeze cu arderile ilegale până la demiterea Guvernului”.

Concluzie tristă

De când mă uit la politicieni (sau politruci, cum îi numea Klaus Iohannis, probabil în cunoștință de cauză), mi-am formulat părerea că aceia care sunt cu gura mai mare, care mestecă mai multe vorbe, care livrează publicului mai multe spectacole mediatice, sunt, de obicei, cei mai goi de conținut, de cunoștințe privind domeniul pe care îl administrează, de fapte și acțiuni concrete menite să rezolve problemele din domeniul respectiv. Popoarele sunt atât de sătule de astfel de politicieni, încât pe mine nu m-a mirat când au apărut candidați precum Donald Trump, care a câștigat contra unor astfel de politicieni de carieră cu sloganuri/etichete precum „all talk, no action” (adică, într-o adaptare în limba română, din ăia care doar dau din gură, dar nu fac nimic).

Pe 8.10.2025, am publicat articolul de opinie de mai jos, despre această problemă gravă, care afectează calitatea vieții noastre în București. Susțin în continuare toate ideile și propunerile mele, de cetățean activ, nespecialist în acest domeniu, exprimate atunci, poate după învestirea unui nou Guvern se va face mai mult/mai bine și în acest domeniu:

https://www.libertatea.ro/opinii/catalin-dima-cata-otrava-respiram-in-bucuresti-autoritatile-nepasatoare-in-fata-pericolului-poluarii-5475876

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Tags: poluare Stiri Bucuresti Diana Buzoianu
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