Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională

Castraveții bulgărești au un gust dulce-acrișor și sunt delicioși alături de fripturi, tocănițe, fasole, cartofi sau în diferite sandvișuri. Rețeta de castraveți bulgărești este simplă și potrivită pentru perioada toamnei, când încă se găsesc din belșug castraveți mici și proaspeți.

Ce sunt castraveții bulgărești și cum se fac

Castraveții bulgărești sunt ușor de recunoscut după gustul dulce acrișor și mirosul plăcut de mărar și mirodenii. Se pregătesc din castraveți mici, acoperiți cu o marinadă de oțet, apă, sare și zahăr, iar în fiecare borcan se adaugă boabe de muștar și piper, ceapă, morcov și, după preferință, puțin hrean.

Rețeta este potrivită pentru sfârșitul verii și începutul toamnei, când castraveții încă se găsesc din belșug și au dimensiunea potrivită pentru conservare.

Față de murăturile pregătite în saramură cu apă și sare, castraveții bulgărești capătă gustul acrișor de la oțet și cel dulceag de la zahărul care se adaugă. După ce sunt așezați în borcane și acoperiți cu marinadă, aceștia sunt fierți în baie de apă. Astfel se pot păstra în cămară și pot fi consumați pe tot parcursul iernii.

Ce oțet se folosește

Oțetul din vin alb este cel mai potrivit pentru această rețetă, deoarece nu schimbă culoarea castraveților și are un gust mai plăcut.

Proporția dintre apă și oțet poate părea mare atunci când marinada este gustată fierbinte, însă zahărul, condimentele și castraveții îi vor mai domoli gustul.

Cum alegi castraveții

Cei mai potriviți sunt castraveții mici, fermi și proaspeți, cu coaja subțire și semințe abia formate. Încearcă să alegi castraveți de dimensiuni apropiate, pentru a-i putea așeza mai ușor în borcane.

Castraveții mari au mai mult miez și semințe mari, iar după conservare pot deveni moi sau apoși. Nici cei îngălbeniți, veștejiți ori loviți nu sunt potriviți pentru această rețetă. Calitatea lor înainte de conservare se va regăsi și în borcan.

Dacă îi culegi din grădină, este bine să îi pui la murat în aceeași zi. Dacă îi cumperi din piață, alege castraveți tari, fără capete moi, și păstrează-i la frigider până când începi pregătirea. Cel mai bine este să fie cât mai proaspeți.

Rețetă de castraveți bulgărești

Castraveți bulgărești la borcan

Ingrediente:

Cantitatea exactă de castraveți depinde de mărimea lor și de felul în care sunt așezați. Pentru șase borcane de 800 ml sunt necesare, de regulă, aproximativ 3 kilograme.

3 kilograme de castraveți mici;

o ceapă potrivită;

un morcov;

6 crenguțe sau flori de mărar uscat;

6 lingurițe de boabe de muștar;

30-40 de boabe de piper;

6 fâșii subțiri de hrean, opțional;

3-6 foi de dafin, după gust;

6 căței de usturoi, opțional.

Pentru marinadă ai nevoie de:

1,8 litri de apă

600 ml de oțet din vin cu aciditate de 9%;

60 de grame de sare pentru murături;

120 de grame de zahăr.

Din aceste cantități rezultă aproximativ 2,4 litri de marinadă. Este posibil să rămână puțin lichid, deoarece cantitatea care intră în borcane depinde de dimensiunea castraveților și de spațiile rămase între ei.

Dacă preferi castraveții mai acrișori, folosește 120 de grame de zahăr. Pentru un gust dulce-acrișor mai pronunțat, apropiat de cel al castraveților bulgărești din comerț, poți pune 150 de grame.

Pregătirea castraveților

Spală castraveții în mai multe ape și freacă-i ușor cu mâna pentru a îndepărta pământul și praful.

Dacă au fost culeși cu o zi înainte sau par ușor deshidratați, lasă-i o oră într-un vas cu apă foarte rece. Poți adăuga și câteva cuburi de gheață. După aceea, scurge-i bine și verifică-i încă o dată. Castraveții care rămân moi se folosesc mai bine la salate, nu la conserve.

Pregătirea borcanelor și a capacelor

Spală borcanele cu apă caldă și detergent, clătește-le bine și verifică marginile să nu fie ciobite sau crăpate. O ciobitură mică poate împiedica închiderea capacului sau poate duce la crăparea borcanului în timpul fierberii.

Capacele trebuie să fie curate, drepte și fără urme de rugină. Cele deformate sau care au mai fost forțate la deschidere se înlocuiesc. Un capac bun se prinde uniform și rămâne ușor tras spre interior după răcire.

Ceapa, morcovul și mirodeniile

Curăță ceapa și taie-o în rondele subțiri sau în felii. Morcovul poate fi tăiat în rondele, bastonașe ori fâșii subțiri. Dacă folosești hrean, curăță-l și taie-l în bucăți care încap ușor printre castraveți.

Descoperă și cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan

Pentru fiecare borcan pregătește câte o crenguță de mărar uscat, o linguriță de boabe de muștar și cinci-șase boabe de piper. Foaia de dafin are o aromă destul de puternică, așa că jumătate de frunză pentru un borcan de 800 ml este suficientă. Usturoiul poate fi lăsat întreg sau tăiat în jumătate. Este optional, poți renunța complet la el.

Este preferabil să folosești condimente întregi. Piperul măcinat și pudra de muștar tulbură marinada și se depun pe castraveți. Boabele eliberează treptat aroma și păstrează lichidul mai limpede.

Cum se așază castraveții în borcane

Pune la baza fiecărui borcan câteva rondele de ceapă și morcov, mărarul, boabele de muștar și piperul. Adaugă hreanul, foaia de dafin și usturoiul, dacă le folosești.

Așază castraveții mai mari în picioare, unul lângă altul. Umple spațiile libere cu cei mai mici, dar nu îi înghesui atât de tare încât să îi strivești. În partea de sus poți așeza câțiva castraveți mici pe orizontală.

Lasă aproximativ 1-1,5 centimetri liberi până la marginea borcanului. Castraveții nu trebuie să ajungă până sub capac și nici să fie forțați în gura borcanului.

Dacă ai castraveți de dimensiuni diferite, împarte-i înainte de a începe. Pune-i pe cei mai mari împreună și pe cei foarte mici în alte borcane. Astfel, marinada va pătrunde mai uniform, iar borcanele se vor umple mai ușor.

Cum se face marinada

Toarnă apa într-o cratiță. Adaugă sarea și zahărul, apoi pune vasul pe foc. Amestecă până când sarea și zahărul se dizolvă complet. După ce lichidul începe să fiarbă, pune și oțetul și oprește focul.

Pregătirea marinadei într-un singur vas are un avantaj practic, pentru că toate borcanele vor avea același gust. În unele rețete, sarea, zahărul și oțetul sunt adesea măsurate separat în fiecare borcan, însă rezultatul depinde de cât lichid încape printre castraveți. O marinadă pregătită pentru întreaga cantitate se măsoară mai ușor și se distribuie uniform.

Umplerea borcanelor

Așază borcanele calde pe un prosop de bucătărie și toarnă marinada fierbinte cu un polonic.

Lichidul trebuie să acopere castraveții, dar să rămână aproximativ un centimetru de spațiu până la marginea borcanului. Introdu pe lângă pereți o spatulă îngustă din plastic sau coada unei lingurițe și mișcă ușor castraveții, pentru a elibera bulele de aer.

Completează cu marinadă dacă nivelul scade. Șterge gura borcanului cu un șervet curat și umed, apoi pune capacul și închide-l bine.

Fierberea borcanelor în baie de apă

Pentru această etapă ai nevoie de o cratiță suficient de înaltă încât apa să poată trece cu doi-trei centimetri peste capace. Așază pe fundul ei un grătar pentru conserve sau un prosop curat, pentru ca borcanele să nu stea direct pe metalul încins.

Pune borcanele calde în cratiță, fără să le lipești unele de altele, și adaugă apă fierbinte.

Pentru borcanele de 800 ml, timpul potrivit de fierbere este de aproximativ 15 minute, măsurat din momentul în care apa începe să clocotească. Fierberea trebuie să fie constantă, dar nu atât de puternică încât borcanele să se lovească între ele.

După 15 minute, oprește focul și mai lasă borcanele în apă cinci minute. Scoate-le cu un clește pentru conserve și pune-le în poziție dreaptă pe un prosop.

Cum verifici dacă borcanele s-au închis bine

Lasă borcanele nemișcate până a doua zi. Pe măsură ce se răcesc, capacele se trag ușor spre interior.

După 12-24 de ore, apasă centrul fiecărui capac. Dacă nu se mișcă și nu pocnește, borcanul este închis. Dacă mijlocul capacului urcă și coboară la apăsare, borcanul se păstrează în frigider și se consumă primul.

Șterge borcanele și mută-le într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Căldura și lumina puternică pot afecta în timp culoarea și textura castraveților.

Când sunt gata de consum castraveții bulgărești

Castraveții pot fi gustați după aproximativ două săptămâni, însă după trei-patru săptămâni marinada a pătruns mai bine, iar gustul este mai uniform. Un borcan deschis prea devreme poate avea castraveți bine acriți la exterior și mai puțin aromați în centru.

După deschidere, borcanul se păstrează în frigider. Castraveții se scot cu o furculiță curată, iar cei rămași trebuie să fie acoperiți de marinadă.

Pentru gust și textură bune, borcanele se consumă de preferat în decurs de un an. Chiar dacă unele conserve se păstrează mai mult, castraveții pot deveni mai moi, iar culoarea lor se schimbă treptat.

Descoperă și alte rețete de castraveți murați în oțet.

Cum obții castraveți tari și crocanți

Prospețimea este cel mai important detaliu. Castraveții mici și tari rezistă mai bine decât cei mari, cu miez mult și semințe dezvoltate. Niciun condiment nu poate reda fermitatea unui castravete care era deja moale.

Păstrarea lor în apă rece înainte de pregătire este utilă mai ales când nu au fost culeși în aceeași zi. Îndepărtarea capătului unde s-a aflat floarea reduce riscul ca enzimele din acea zonă să înmoaie leguma.

Hreanul și frunzele de vișin sau de viță-de-vie sunt folosite frecvent în rețetele tradiționale. Acestea dau aromă, iar frunzele bogate în taninuri pot contribui la păstrarea texturii. Efectul lor este însă secundar față de prospețimea castraveților și timpul de fierbere.

De ce se înmoaie uneori castraveții

Castraveții pot deveni moi dacă au fost prea mari, vechi sau păstrați mai multe zile înainte de conservare. Fierberea prelungită este o altă cauză frecventă.

Și modul în care sunt așezați contează. Dacă sunt presați foarte tare în borcan, coaja se poate crăpa, iar miezul absoarbe mai repede marinada. La fel se poate întâmpla dacă sunt înțepați de mai multe ori cu furculița.

Un castravete bine conservat rămâne tare, chiar dacă nu are textura unuia proaspăt. Dacă devine foarte moale, lipicios sau capătă un miros neplăcut, nu se mai consumă.

De ce se tulbură marinada

Lichidul se poate tulbura dacă este folosită sare cu diferiți agenți antiaglomeranți, apă foarte dură sau condimente măcinate. Din acest motiv sunt mai potrivite sarea simplă, neiodată, pentru murături, apa filtrată și mirodeniile întregi.

Cu ce poți mânca castraveții bulgărești

Gustul dulce-acrișor îi face potriviți lângă mâncărurile mai consistente. Pot fi serviți cu friptură de porc sau de pui, cârnați, fasole scăzută, tocănițe, pilaf și cartofi copți.

Tăiați în rondele, merg bine în sandvișuri, burgeri și lipii umplute. Pot fi adăugați și în salata orientală, în salatele cu cartofi și maioneză sau în diferite sosuri reci.