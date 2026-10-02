Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, regimul dialogului, al conversațiilor și al schimburilor de idei sau al învățării va evolua normal, singurii factori de stres putând să se înregistreze în zona muncii sau a gândurilor și a amintirilor.

Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă până pe 15 noiembrie; între 25 octombrie și 4 decembrie, va reveni în zodia Balanței și va părăsi definitiv zodia Scorpionului pe 7 ianuarie 2027; șederea în mișcare aparent retrogradă va reprezenta șansa nativilor de a încheia niște demersuri și proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de casa I a personalității, pe un făgaș de normalitate, adică a acelor ipostaze de viață personală care-i motivează în mod direct. Micul Benefic va fi favorabil Scorpionilor, dar într-o măsură discretă și atenuată, aflându-se în această zodie într-o poziție incomodă.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, mecanismele sociale și profesionale vor trece prin încercări care pot veni de la situațiile conflictuale pe care Scorpionii ar putea fi chemați să le controleze ori de la deciziile profesionale asupra cărora vor medita cu atenție, preocupați să nu-și știrbească autoritatea sau să creeze o imagine defavorabilă.

Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, relațiile personale de prietenie, de cooperare sau de simpatie vor evolua fără tulburări, ceea ce va contribui la consolidarea înțelegerilor stabilite de curând, dând astfel posibilitatea ambelor părți să se descopere reciproc.