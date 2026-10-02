Ion Țiriac continuă să investească masiv în dezvoltarea infrastructurii sportive și imobiliare din România, având în plan construcția unui hotel de patru stele cu 136 de unități de cazare, în cadrul complexului sportiv Țiriac Sport Center din Otopeni.

Lucrările la hotel urmează să înceapă la jumătatea anului 2027

Investiția totală în acest complex este estimată la 150 de milioane de euro, conform documentelor analizate de Profit.ro, iar lucrările la hotel urmează să înceapă la jumătatea anului 2027, cu termen de finalizare în 2029.

Noul hotel va fi amplasat pe un teren de 17.047 de metri pătrați, având o suprafață construită desfășurată de 8.288 metri pătrați. Clădirea cu patru etaje va include, pe lângă cele 136 de unități de cazare, facilități precum recepție, lobby, lounge, bar, restaurant, săli de conferințe, un centru SPA cu piscină, saune, sală de fitness și săli de masaj, precum și spații administrative. De asemenea, va dispune de o parcare cu 61 de locuri pentru autoturisme și un loc dedicat unui autocar.

Potrivit reprezentanților grupului Țiriac, hotelul va fi dezvoltat prin intermediul companiei THG Hotel Management, recent înființată.

„Conform calendarului actual, lucrările pentru hotel sunt estimate a demara la jumătatea anului viitor, cu obiectivul de finalizare până în anul 2029. Calendarul de implementare are un caracter estimativ și va fi corelat cu parcurgerea etapelor de avizare și autorizare necesare, precum și cu evoluția întregului ansamblu aflat în dezvoltare, cuprinzând componente sportive și culturale”, au transmis reprezentanții grupului Țiriac pentru publicația citată.

Proiectul Țiriac Sport Center din Otopeni

Planurile pentru Țiriac Sport Center sunt ambițioase și includ, pe lângă hotel, construcția unei academii de tenis cu 30 de terenuri, un bazin olimpic care va purta numele Camelia Potec, o sală polivalentă, o zonă rezidențială și alte facilități sportive și culturale.