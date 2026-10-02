Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 3 - 9 octombrie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 3 - 9 octombrie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 3 - 9 octombrie 2026

Zodia Berbec. Din cauza celor nouă Trigoane pe semnele de Foc nativii vor simți nevoia să trăiască într-un ritm mai lent, mai firesc și mai puțin riscant. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 3 - 9 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 3 - 9 octombrie 2026

Zodia Taur. Relațiile parteneriale vor începe să se modifice o dată cu intrarea Micului Benefic în mișcarea retrogradă, care, împreună cu Mercur, va crea confuzie și inerție sau chiar îi va induce în eroare pe nativi. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 3 - 9 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 3 - 9 octombrie 2026

Zodia Gemeni. Griji materiale amplificate, fie și numai ca stare de spirit destabilizată, numeroasele cuadraturi, de pe axa celor două case ale banilor și câștigurilor. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 3 - 9 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 3 - 9 octombrie 2026

Zodia Rac. Atenție, la Micul Benefic și Mercur care vor forma o pereche astrală plină de mister, care va stârni îndoieli, alimentate de gesturile mărunte cărora ei le vor amplifica importanța. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 3 - 9 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 3 - 9 octombrie 2026

Zodia Leu. Starea de sănătate va evolua în limite normale; pot apărea reacții de respingere a anumitor alimente, mirosuri și gusturi. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 3 - 9 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 3 - 9 octombrie 2026

Zodia Fecioară. Unele persoane născute în acest semn s-ar putea purta mai rezervat față de cunoștințele lor pe fondul unor semnale sau constatări cu privire la caracterul persoanei sau la temeiul relației lor. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 3 - 9 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 3 - 9 octombrie 2026

Zodia Balanță. Abordări prudente ale unor ipostaze socio-profesionale pe care oamenii simt că nu le cunosc în detaliu, atitudine rezervată în spațiul public. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 3 - 9 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 3 - 9 octombrie 2026

Zodia Scorpion. Regimul dialogului, al conversațiilor și al schimburilor de idei sau al învățării va evolua normal, singurii factori de stres putând să se înregistreze în zona muncii sau a gândurilor și a amintirilor. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 3 - 9 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 3 - 9 octombrie 2026

Zodia Săgetător. Posibile confruntări de opinie pe ton ridicat sau într-un context deranjant, prin atitudine, vocabular și fel de abordare al nativului, cu persoanele întâlnite ocazional, într-un cadru public sau la o întrunire. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 3 - 9 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 3 - 9 octombrie 2026

Zodia Capricorn. Sfârșitul săptămânii ar putea fi marcat de relația cu un prieten care se poate deteriora pe fondul unor erori de înțelegere, răstălmăciri sau chiar reacții pătimașe. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 3 - 9 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 3 - 9 octombrie 2026

Zodia Vărsător. Vărsătorii cu funcție, cu o postură publică, cu o imagine sau cu o autoritate de protejat ar trebui să fie atenți pentru că se conturează mai multe cuadraturi subtile. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 3 - 9 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 3 - 9 octombrie 2026