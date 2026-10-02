Moldova devine o uriașă „baterie” a României: investitori din mai multe țări au proiecte de sute de milioane de euro

Moldova devine un magnet pentru investițiile în instalații de stocare a energiei. Companii românești și grupuri internaționale pregătesc baterii gigantice de sute de MWh, în proiecte de zeci de milioane de euro fiecare. Unele proiecte au ajuns în execuție, altele sunt încă în etape de avizare.

Unul dintre cele mai noi proiecte este în județul Bacău: investiția aparține unei firme afiliate unui grup francez care activează în sectorul energiei regenerabile de la sfârșitul anilor ’80. În celelalte județe ale regiunii sunt prezenți investitori din Norvegia, Israel, Cehia, Grecia, Turcia, Canada și, nu în ultimul rând, România.

Nodul energetic de la Gutinaș i-a atras pe francezi și norvegieni

Proiectul de la Bacău aparține firmei QRB Gutinaș, societate deținută de Qair Renewables, parte din grupul francez Qair. Investiția este estimată la 40 de milioane de euro și a intrat în procedură de mediu în a doua parte a lunii septembrie.

Pe un teren de 2,4 ha, cultivat integral acum cu porumb, vor fi montate 38 de containere cu baterii Luna de la producătorul Huawei. Raportat la capacitate, instalația este una de mari dimensiuni, cu o stocare de circa 170 MWh și o putere de 85 MW. „Perioada de execuție a lucrărilor este estimată la 18-24 de luni, iar durata de exploatare a bateriilor la 20-25 de ani”, se precizează în documentația de mediu.

Amplasamentul este pe raza comunei Buciumi, în apropiere de nodul energetic Gutinaș, lângă Onești. În aceeași zonă, la începutul lunii septembrie, au fost dezvăluite detaliile unui proiect similar (putere - 88 MW, stocare - 176 MWh) inițiat de Scatec (Norvegia) prin Energy Storage Investment, companie de proiect. Norvegienii vor derula investiția inclusiv cu fonduri BERD, în condițiile în care autorizația a fost emisă pe parcursul lunii august 2026.

„Proiectul urmărește să crească reziliența sistemului energetic din România prin asigurarea unei capacități flexibile de stocare, care să reducă necesitatea limitării producției din surse regenerabile și să sprijine piața de echilibrare și serviciile de sistem”, se arată într-o descriere a proiectului pe site-ul BERD. Aceasta este una dintre principalele probleme ale sistemului energetic: pe timpul zilei, parcurile fotovoltaice produc un surplus de energie care nu poate fi stocat, iar România ajunge să vândă ieftin la vecini pentru ca, seara, când consumul crește, să cumpere energie la prețuri semnificativ mai mari.

În august 2026, Scatec raporta 6,6 GW de capacități de producție și 2 GWh de stocare aflate în operare sau construcție în mai multe țări.

Investiție de 75 de milioane de euro, lângă Iași

În primăvară, Premier Energy PLC a anunțat pe bursă începerea construcției unei instalații cu o putere de 200 MW și o capacitate de 400 MWh, în apropierea stației electrice din vestul municipiului Iași.

„Instalația BESS este preconizată a fi unul dintre cele mai mari proiecte de stocare a energiei în baterii din estul României, este situată în apropierea graniței cu Republica Moldova și este planificată să opereze ca parte a rețelei principale de transport al energiei electrice din România, contribuind la îmbunătățirea stabilității, flexibilității și rezilienței sistemului energetic”, preciza directorul general Jose Garza, citat în comunicat.

Investiția se ridică la 75 de milioane de euro, iar finanțarea este asigurată printr-un credit la o bancă din Cehia, subsidiară a grupului belgian KBC. Premier este deținută majoritar de fondul ceh de investiții Emma Capital, controlat de miliardarul ceh Jiří Šmejc.

În județul Iași există planuri și pentru alte instalații de stocare. Un proiect major este în pregătire în comuna Coarnele Caprei. Pe 4,9 ha vor fi amplasate 140 de containere de baterii. „Instalația de stocare va avea o capacitate de 488 MWh”, se arată în documentația depusă la Mediu de investitor.

Beneficiarul este firma Green Energy Renewable, cu acționarat româno-israelian, în proiect fiind implicați oameni de afaceri care au activat la vârful grupului Shikun & Binui, cea mai mare companie de infrastructură și construcții din Israel.

Iașiul este pe cale să devină și un pol important în producția de energie: la începutul anului 2026, proiectele în execuție și în pregătire pentru parcuri eoliene însumau peste 130 de turbine, dar cele mai multe dintre acestea nu au integrate și sisteme de stocare. Cel mai nou proiect a fost anunțat în luna august și vizează o investiție estimată la nu mai puțin de 450 milioane de euro: Eurowind Energy (Danemarca), prin intermediul firmei Wind Asset SRL, va monta 40 de turbine.

„Proiectul este prevăzut pentru conectare la sistemul energetic național în 2030, însă în acest moment rețeaua mai are nevoie de multe întăriri. Conectarea în 2030 este fezabilă doar dacă se vor realiza aceste lucrări de întărire a rețelei și dacă obținem în timp util autorizația de construire”, declara Adrian Dobre, Country Manager Eurowind Energy România.

Danezii sunt susținuți în astfel de proiecte de gigantul american Blackstone: în aprilie 2026, grupul s-a angajat să investească în Eurowind o sumă de până la două miliarde de euro, iar, la mijlocul lunii septembrie, danezii au anunțat că fondul american deține un pachet de 25% din acțiunile firmei, ceea ce echivalează cu suma estimată anterior.

La Iași a fost construit și primul proiect eolian de după 2013: parcul de la Ruginoasa livrează energie în sistemul național din decembrie 2023, după o investiție de 100 milioane de euro a unei firme deținute de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov.

Canadieni la Neamț și greci la Vaslui

Vara trecută au început lucrări și la o instalație de stocare (50 MW/100 MWh) lângă stația Transelectrica Dumbrava din Neamț. Investiția aparține MetaWealth, o platformă europeană de investiții, al cărei cofondator este omul de afaceri canadian Michael Topolinski.

La finalul lunii august, MetaWealth a anunțat mecanismul de finanțare a investiției de 19 milioane de euro: un credit la CEC Bank (10 milioane de euro), familia Topolinski (5,5 milioane de euro) și un grup de investitori instituționali și privați de la MetaWealth Luxembourg (3,5 milioane de euro).

Într-un mesaj postat recent postat pe LinkedIn, compania anunța că transformatorul principal al instalației a ajuns în România, iar bateriile și alte echipamente erau în drum spre țară, din China. Proiectul de la Dumbrava este primul derulat de MetaWealth în țara noastră, alte două investiții similare urmând a fi implementate în alte județe.

Tot în Neamț, în zona Lacului Bicaz, este în curs de avizare proiectul unui sistem de stocare inițiat de omul de afaceri ieșean Iulian Dascălu. Sistemul, o centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompaj, va avea o putere instalată de 300 MW, iar Hidroelectrica intenționează să achiziționeze 50% din proiect, odată finalizat. Libertatea a prezentat proiectul pe larg la începutul acestui an.

La Vaslui, unul dintre principalele proiecte aparține grupului grec HelleniQ Energy: un parc eolian integrat cu un sistem de stocare de 186 MWh. Proiectul este în execuție și ar urma să fie inaugurat în anul 2028.