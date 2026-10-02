Val de scumpiri în România, INS anunță că prețurile de producție au crescut cu aproape 12% față de 2025

Prețurile producției industriale din România au crescut cu 2,1% în luna august 2026, comparativ cu luna precedentă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În comparație cu august 2025, avansul a fost de 11,8%, iar cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectorul fabricării produselor de cocserie și al produselor obținute din prelucrarea țițeiului, cu un salt de 68,57%.

„În luna august 2026, prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au crescut cu 2,1% față de luna iulie 2026. În luna august 2026, comparativ cu luna august 2025, prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au crescut cu 11,8%”, se menționează în raportul INS.

Creșteri semnificative în sectorul energetic

Pe marile grupe industriale, sectorul energetic a înregistrat o creștere notabilă de 5,73% în august 2026, față de luna anterioară. De asemenea, s-au observat avansuri de 0,64% în industria bunurilor de uz curent și de 0,51% în industria bunurilor de folosință îndelungată.

Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, sectorul energetic a crescut cu 20,34%, urmat de industria bunurilor intermediare, cu o majorare de 10,92%, și industria bunurilor de capital, care a înregistrat un avans de 5,98%.

Cele mai mari creșteri de prețuri pe sectoare

Datele INS arată că cele mai mari scumpiri din august 2026, comparativ cu luna iulie 2026, s-au înregistrat în următoarele sectoare: fabricarea produselor de cocserie și a produselor din prelucrarea țițeiului (+13,27%), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+5%), fabricarea produselor din tutun (+2,1%) și industria prelucrătoare (+1,06%).