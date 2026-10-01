Cine este pilotul zborului spre Tel Aviv care a salvat 174 de pasageri cu un singur gest, după ce a fost înjunghiat. Filmul tentativei de deturnare a avionului FlyDubai

O cursă aeriană pe ruta Dubai - Tel Aviv s-a transformat într-o scenă de groază la mii de metri altitudine, după ce copilotul navei a încercat să prăbușească aeronava FlyDubai cu 174 de pasageri la bord.

Ceea ce ar fi putut deveni una dintre cele mai mari tragedii aviatice din ultimii ani a fost evitat datorită instinctului de supraviețuire și curajului ieșit din comun al comandantului de bord. Numele său este Smit Machchhar, un aviator ale cărui acțiuni rapide au permis intervenția pasagerilor și salvarea tuturor celor aflaţi în avion, conform The Guardian.

Cine sunt Smit Machchhar, Yaniv Hayoun și dr. Shota Musaev, eroii avionului FlyDubai

Pilotul Smit Machchhar, cetățean indian din Mumbai, a fost atacat cu un cuțit de colegul său, un copilot de naționalitate omaneză, chiar în timpul zborului. În ciuda rănilor grave, Machchhar a reușit să deblocheze ușa cabinei, permițând pasagerilor și membrilor echipajului să intre și să-l imobilizeze pe atacator.

Avionul, care a pierdut în câteva secunde aproximativ 4.267 de metri altitudine și a suferit avarii grave la ampenaj, a fost ulterior stabilizat și aterizat în siguranță în orașul Tabuk din nord-vestul Arabiei Saudite.

Printre cei care au intervenit se numără și un instalator israelian, Yaniv Hayoun, și un dentist, dr. Shota Musaev. Hayoun a relatat că, în timpul unei lupte violente în cabină, a reușit să preia temporar controlul aeronavei, acționând comenzile „așa cum văzuse la televizor”.

„Ce ne-a îngreunat situația a fost chiar Machchhar (n.red. - pilotul), care era rănit și zăcea pe cealaltă parte a ușii”, a declarat Hayoun.

Dr. Shota Musaev, intervievat de CNN, a povestit cum l-a salvat pe Machchhar, care era grav rănit și aproape de pierderea conștienței.

„Era plin de tăieturi - capul, mâinile - aproape că i-au fost secționate în două... pierduse mult sânge și era într-o stare foarte gravă”, a spus Musaev. La rândul său, medicul a ajutat la imobilizarea atacatorului folosind cabluri de căști și cleme de plastic.

Filmul tentativei deturnării avionului FlyDubai

Evenimentul a început în mod neașteptat în timpul zborului, când copilotul aeronavei, un cetățean din Oman, l-a atacat pe Smit Machchhar cu un cuțit, înjunghiindu-l de mai multe ori.

Imediat după atac, copilotul a împins manșa, trimițând aparatul de zbor într-un picaj dramatic.

Aeronava FlyDubai a pierdut aproape 4.200 de metri altitudine în mai puțin de 30 de secunde. Viteza și forțele aerodinamice uriașe exercitate asupra structurii au fost atât de violente încât o mare parte din direcția cozii avionului a fost smulsă.

Experții în siguranță aviatică s-au arătat uimiți de faptul că fuzelajul nu s-a dezmembrat în aer, precizând că singurul lucru care a salvat aparatul a fost altitudinea inițială suficient de mare, care a permis redresarea înainte ca avionul să coboare sub limita critică de 3.000 de metri.

În momentul în care Machchhar a reușit să deblocheze ușa din interior, mai mulți pasageri și membri ai echipajului au năvălit în cabină. Printre primii s-a aflat Yaniv Hayoun, un instalator de meserie, care a sărit direct asupra manșei și a tras de manete pentru a opri coborârea abruptă, aplicând manevre pe care își amintea că le văzuse în emisiuni TV.

Simultan, dr. Shota Musaev, un medic stomatolog aflat printre pasageri, a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor comandantului grav rănit. Musaev a descris ulterior scena ca fiind de o violență extremă, menționând că tăieturile de pe mâinile și capul pilotului erau atât de adânci încât acesta risca să moară din cauza hemoragiei. Medicul a reușit să oprească provizoriu sângerarea și a ajutat la imobilizarea atacatorului de pe podea, legându-l pe acesta cu cabluri de la căști și coliere din plastic.