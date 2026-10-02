Mirabela Grădinaru a susținut un discurs la deschiderea Conferinței Naționale de ORL Pediatrie, unde a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină orice părinte în primii ani de viață ai celor mici.

Mamă a doi copii, partenera președintelui României Nicușor Dan a împărtășit propria experiență, abordând atât teama provocată de problemele de sănătate specifice copilăriei, cât și impactul pe care ecranele îl au asupra dezvoltării celor mici.

Mirabela Grădinaru: „Asta se întâmplă două dimineaţa sau trei dimineaţa”

Mirabela Grădinaru a vorbit despre gestionarea afecțiunilor din sfera ORL. Aceasta a subliniat că episoadele febrile sau durerile de urechi creează stări de anxietate, mai ales când apar în mijlocul nopții.

„Ca mamă a doi copii pot să vă spun cu sinceritate că am trecut de mult pragul celor 20 de vizite la medicul ORL şi cred că nu sunt singura, pentru că, de fapt, este foarte greu să găseşti un părinte care în primii ani de viaţă ai copilului său să nu fi ajuns măcar o dată în cabinetul ORL. Pentru că primii ani de viaţă vin la pachet cu îngrijorări, cu multe întrebări, secreţii nazale, febră, urechi care dor, viroze repetate, nopţi nedormite. Şi e acel moment în care ne întrebăm, uitându-ne la copil, dacă situaţia este una obişnuită sau dacă trebuie să apelăm la un medic. Şi asta se întâmplă de cele mai multe ori la două dimineaţa sau trei dimineaţa”, a declarat Mirabela Grădinaru la deschiderea Conferinţei Naţionale de ORL Pediatrie.

Partenera lui Nicușor Dan consideră că o informare corectă a părinților este esențială pentru a reduce starea de incertitudine și disconfortul prin care trece întreaga familie în astfel de momente dificile.

Ce spune Mirabela Grădinaru despre expunerea copiilor la ecrane

Un alt punct al discursului a fost legat de influența tehnologiei asupra celor mici. Într-o perioadă dominată de smartphone-uri și tablete, Mirabela Grădinaru s-a poziționat ferm de partea experților care recomandă protejarea copiilor de stimulii digitali în primii ani de viață.

Aceasta a militat pentru activități în aer liber, mișcare și interacțiune directă cu membrii familiei, subliniind că dezvoltarea senzorială a micuților depinde de contactul direct cu lumea reală.