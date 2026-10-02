„Vocea României” 2 octombrie 2026. Cine va urca pe scenă în ediția din această seară. „De unde ai luat forța aia?”

Scena de la Vocea României este pregătită pentru noi voci care vor răsuna în această seară, de la 20:30. Ne așteaptă o ediție în care antrenorii vor avea parte de momente care îi vor surprinde, îi vor emoționa și îi vor face să lupte pentru concurenții pe care îi vor în echipele lor.

Unul dintre momentele serii îi va determina pe antrenori să apese butonul încă de la primele note și va transforma rapid atmosfera din platou. Smiley va reacționa instinctiv, iar pe măsură ce piesa va avansa, dorința de a-l avea în echipă va crește și pentru ceilalți antrenori. „Eu recunosc că mi-a plecat mâna din instinct”, va spune Smiley, în timp ce Tudor Chirilă îi va mărturisi: „Îmi doresc foarte tare să facem treabă împreună, mai bună și mai mare decât audiția asta. (...) Sper să am o șansă de a fi cu tine în echipă”.

Un alt moment cheie al serii va fi cel al unei tinere care va întoarce toate scaunele și îi va face pe cei din fața sa să se întrebe de unde vin sensibilitatea, forța și expresivitatea interpretării: „De unde ai luat sensibilitatea aia, de unde ai luat forța aia, de unde ai luat voluptatea asta, de unde le-ai luat pe toate?”, va întreba Horia, surprins de talentul ei. Tudor va rezuma tot momentul într-o declarație care spune totul despre impactul vocii auzite: „În oricare dintre echipe ai merge, ești un mega-câștig pentru Vocea României”.