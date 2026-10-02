Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, din cauza unui mănunchi de cuadraturi, sectorul relațiilor de familie, al treburilor locative și gospodărești va fi suprasolicitat, creând o stare de stres, de nemulțumire rezultată din incapacitatea Berbecilor de a rezolva corect și la timp problemele legate de specificul acestui sector sau de a opri un carusel de piedici și neconcordanțe, cu efect destabilizator asupra comunicării și cooperării în viața de familie.

Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă, până pe 15 noiembrie, timp în care, între 25 octombrie și 4 decembrie, va reveni în zodia Balanței; această mișcare aparent retrogradă va reprezenta șansa nativilor de a încheia o serie de demersuri și de proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de casa relațiilor parteneriale (înțelegeri, semnarea unor contracte, acordul pe o problemă litigioasă, stingerea unor conflicte) pe un făgaș de normalitate.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, relațiile personale vor fi trăite cu intensitate, unii nativi suprasolicitând răbdarea și toleranța celor dragi, care vor trebui să facă față capriciilor sau exigențelor de comportament ale celor care vor dori să controleze situația în plan afectiv.

Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, oarecare relaxare la locul de muncă: sănătatea va evolua în limite normale.