Saunele de la Therme București se transformă în scene de teatru, dans și stand-up comedy, în perioada 5 - 25 octombrie 2026. Cea de-a opta ediție Sauna Fest aduce peste 800 de experiențe, cu 100 de maeștri Aufguss din 29 de țări. Printre spectacole se numără o poveste din universul Harry Potter, un show inspirat de Audrey Hepburn și momente de comedie susținute de George Tănase și Alexandru Minculescu.

Sauna Fest 2026 transformă saunele în scene de spectacol

Timp de 21 de zile, vizitatorii Therme București pot descoperi o combinație de wellness și artă. Sauna Fest 2026 reunește spectacole inspirate din literatură, pictură, operă și cinematografie, alături de momente de muzică live și dans contemporan.

Evenimentele se bazează pe practica Aufguss, o experiență de aproximativ 12 minute în care maestrul pune gheață și uleiuri esențiale pe pietrele încinse ale cuptorului și distribuie aerul cald prin mișcări controlate ale prosopului sau steagului. În timpul festivalului, muzica, luminile, costumele și interpretarea transformă ritualul într-un spectacol.

Andrada Șeitan, director Marketing & PR Therme București, a explicat că interesul pentru sănătate și stilul de viață echilibrat deschide noi discuții despre folosirea saunei.

„Interesul pentru longevitate, sănătatea cardiovasculară, gestionarea stresului și calitatea somnului deschide noi conversații despre locul saunei în viața de zi cu zi. Ne dorim să transformăm această curiozitate în înțelegere și să încurajăm practici informate, adaptate fiecăruia”, a spus Andrada Șeitan.

Povești din Harry Potter, Audrey Hepburn și spectacole de stand-up comedy

Programul Sauna Fest include producții din mai multe țări, cu teme și stiluri diferite. „Tale of the Three Brothers”, din Olanda, aduce în saună o poveste inspirată din universul Harry Potter.

Spectacolul „Audrey”, creat în România, urmărește parcursul actriței Audrey Hepburn, iar „Carmen”, din Cehia, transpune pasiunea operei celebre într-un moment de dans. Din Belgia vine „The Chocolate Girl”, inspirat de un tablou al pictorului Jean-Étienne Liotard.

Festivalul include și momente de comedie. George Tănase și Alexandru Minculescu susțin spectacole de stand-up comedy în sauna Hollywood.

Un român a devenit vicecampion mondial la Aufguss

Sauna Fest aduce în prim-plan și performanțele maeștrilor români la Aufguss WM 2026, competiție găzduită de Satama Sauna Resort & Spa, în Germania.

Andrei Șerban a obținut titlul de vicecampion mondial la categoria individual, cu spectacolul „The Sculptor”, inspirat de Constantin Brâncuși. Performanța a fost obținută în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Andreea Broștiuc și Mara Gane au ocupat locul opt în competiția pe echipe, în timp ce Carmen Iacob și Elena Balica s-au clasat pe locul 13.

„Faptul că un festival creat la București a fost exportat în Germania și Canada și are, în acest an, patru ediții în lume, ne bucură și confirmă relevanța internațională a unui concept românesc”, a declarat Andrada Șeitan.

Reprezentanta Therme a vorbit și despre rezultatele echipei românești la competiția internațională.

„Creativitatea, pasiunea și profesionalismul echipei de wellness din România ne-au adus nu doar mândrie, pentru performanța lor în lupta cu alți 2.000 de maeștri Aufguss din întreaga lume, dar și prestigiu și reputație internațională”, a adăugat aceasta.

Sauna Fest atrage anual turiști din Germania, Italia, Marea Britanie, Spania și Israel.

„Avem peste 30% de turiști străini zilnic. Iar, în perioada Sauna Fest, vin multe persoane din comunități pasionate, din țările participante: Germania, Italia, Marea Britanie, Israel, Spania, Bulgaria. Este un eveniment internațional, iar asta pune Bucureștiul pe harta globală a wellness-ului”, a spus anterior reprezentata Therme pentru Libertatea.

Sauna Village, băi reci și activități pentru copii

Între 16 și 25 octombrie, Sauna Village se desfășoară pe plaja Sands of Therme. Vizitatorii pot testa saune realizate de producători locali și internaționali și pot experimenta alternanța dintre căldură și apa rece a piscinei, menținută la 12-14 grade Celsius.

În perioada 22-25 octombrie, echipa canadiană UNBOUNDED organizează sesiuni ghidate de Cold Plunge. Experiența este completată de preparate cu inspirație nordică, precum supa finlandeză Lohikeitto și Arctic Carpaccio, dar și de cocktailuri inspirate de aromele scandinave.

Copiii au propriul program în fiecare weekend, în zona Galaxy. Kids Drama Club include teatru de umbre, ateliere de actorie și scenete cu păpuși, organizate în biblioteca de sare.

Spectacolele Aufguss sunt incluse în biletul de acces pentru zona Elysium, iar activitățile pentru copii sunt incluse în accesul pentru Galaxy.

Sauna Village și sesiunile Cold Plunge au loc pe Sands of Therme, în zona The Palm, în limita capacității și conform condițiilor de acces.