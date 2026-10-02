Judecătorii i-au redus „din pix” pedeapsa la care fusese condamnat Victor Micula pentru una dintre infracțiunile de acces ilegal în baza de date a Poliției, în așa fel încât condamnarea definitivă să ajungă la 3 ani, adică limita maximă până la care se poate dispune suspendarea executării pedepsei.

Vizat în trei procese penale

Curtea de Apel Alba Iulia a calculat condamnarea definitivă pentru Victor Micula astfel încât acesta să poată fi iertat de pușcărie în acest dosar, deși anterior primise o pedeapsă de 1 an și 3 luni cu suspendare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Calculul a fost făcut într-un moment în care Victor Micula își stabilise deja reședința în Italia, mai întâi în provincia Napoli, apoi în provincia Bari, destinații predilecte pentru fugarii români.

Fiul afaceristului bihorean Viorel Micula, patronul Frutti Fresh, era vizat în trei procese penale:

A fost condamnat la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor după ce a tras cu o pușcă de asalt de tip Kalașnikov, apoi a postat imaginile pe rețelele de socializare.

A fost condamnat inițial la 3 ani și 1 lună de închisoare, pedeapsă redusă ulterior la 3 ani cu suspendare, după ce a accesat baza de date a Poliției pentru a afla datele unei persoane pe care o șicanase în trafic, precum și ale unei fete de care era interesat.

A scăpat prin prescripție de acuzația de fals și tentativă de înșelăciune, după ce l-a instigat pe un prieten să-i împingă Mercedesul într-o prăpastie, pentru a încasa bani de la firma de asigurări.

În dosarul în care Victor Micula a fentat pușcăria, acesta fusese trimis în judecată pe 1 august 2018 alături de trei polițiști de la IPJ Bihor.

Pe scurt, pe 29 martie și pe 21 aprilie 2018, Victor Micula a accesat cu complicitatea acestora baza de date a Poliției și a fotografiat rezultatele.

Victor Micula a extras de acolo informațiile personale ale unui șofer cu care avusese anterior un incident în trafic, precum și cele ale unei tinere „de care era interesat”.

Tribunalul Bihor: „Dispreț față de autorități și lipsă de asumare”

Pe data de 10 septembrie 2025, Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Victor Micula la 3 ani și 1 lună de închisoare, rezultată din pedeapsa de 2 ani pentru acces ilegal la un sistem informatic din acest proces, la care judecătorul i-a adăugat condamnarea definitivă cu suspendare din dosarul armelor, rezultând astfel o pedeapsă cu executare:

„Cu privire la inculpatul (Micula Victor – n.r.), instanța reține gravitatea faptei, infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, în formă agravată (…), aduce atingere gravă securității și integrității sistemelor informatice și a datelor gestionate de instituțiile publice.

și a datelor gestionate de instituțiile publice. Chiar dacă din punct de vedere al tipicității faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată nu are relevanță, comportamentul inculpatului reprezintă un criteriu esențial pentru evaluarea caracterului acestuia și gradului de conformare la normele sociale.

pentru evaluarea caracterului acestuia și gradului de conformare la normele sociale. Astfel, din ansamblul probator rezultă că inculpatul , aflat la volanul autoturismului său, fiind deranjat că un alt conducător auto l-a depășit în mod legal, a pornit într-o urmărire agresivă a acestuia pe drumurile publice, recurgând la manevre repetate de șicanare, după care a continuat urmărirea cu scopul evident de intimidare , profitând și de faptul că mai era însoțit de o mașină în care se aflau persoane care îi asigurau paza.

, aflat la volanul autoturismului său, în mod legal, a acestuia pe drumurile publice, recurgând la manevre repetate de șicanare, după care a continuat urmărirea , profitând și de faptul că mai era însoțit de o mașină în care se aflau persoane care îi asigurau paza. Inculpatul nu s-a limitat doar la atât , ci, din dorința de a-i da o lecție celuilalt conducător auto, când acesta, pentru a se proteja, a staționat în interiorul stației de carburanți, care era prevăzută cu sisteme de supraveghere, împreună cu persoanele care îi asigurau paza, a mers la mașina numitului (…) și a lovit cu piciorul spoilerul față și a început să înjure , timp în care celelalte persoane au lovit cu un obiect de fier geamul mașinii.

, ci, din dorința de a-i da o lecție celuilalt conducător auto, când acesta, pentru a se proteja, a staționat în interiorul stației de carburanți, care era prevăzută cu sisteme de supraveghere, împreună cu persoanele care îi asigurau paza, , timp în care celelalte persoane au lovit cu un obiect de fier geamul mașinii. Conduita inculpatului a avut caracter persecutoriu , urmărind hărțuirea conducătorului auto, iar mobilul futil (o simplă depășire legală) denotă impulsivitate și lipsă de control , generând o reacție extrem de violentă și disproporționată.

, urmărind hărțuirea conducătorului auto, iar mobilul futil (o simplă depășire legală) denotă , generând o reacție extrem de violentă și disproporționată. Instanța constată persistența și escaladarea comportamentului, inculpatul nu s-a limitat la aceste reacții și a recurs la folosirea nelegală a resurselor poliției pentru obținerea datelor de identificare ale conducătorului auto , iar după ce a aflat datele personale, inculpatul, prin intermediul martorului (…), i-a transmis să se întâlnească (…) «pentru a-și cere scuze în genunchi» , fapt ce a sporit starea de teamă a numitului (…) și a amplificat presiunea psihologică asupra acestuia.

, iar după ce a aflat datele personale, inculpatul, prin intermediul martorului (…), , fapt ce a sporit starea de teamă a numitului (…) și a amplificat presiunea psihologică asupra acestuia. Mai mult, probele arată că inculpatul a accesat personal bazele de date ale poliției, în mod repetat, în scopuri strict personale, inclusiv «din distracție» și pentru a obține informații despre o persoană de sex feminin de care era interesat.

și pentru a obține informații despre Acest acțiuni demonstrează o atitudine constantă de dispreț față de normele legale și confidențialitatea datelor, transformând un instrument destinat protecției cetățenilor într-un mijloc de satisfacere a unor curiozități personale.

personale. Instanța notează că inculpatul este cunoscut cu antecedente penale, fiind anterior condamnat pentru infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor , fapt ce evidențiază o predispoziție față de încălcarea autorității judiciare și normele de conviețuire socială.

, fapt ce evidențiază o predispoziție față de încălcarea autorității judiciare și normele de conviețuire socială. De asemenea, instanța reține că inculpatul a ales să nu se prezinte personal în fața organelor judiciare, nici în faza de urmărire penală, nici în cursul judecății, atitudine ce relevă lipsa de respect față de autorităţile judiciare și lipsa oricărei intenții de asumare a faptelor sau de îndreptare”, se arată în Hotărârea nr. 155/2025 a Tribunalului Bihor din data de 10 septembrie 2025.

Cum l-a scăpat Curtea de Apel Alba Iulia de executarea pedepsei

Victor Micula a atacat soluția la Curtea de Apel Oradea, unde procesul a avut doar trei înfățișări.

Pe data de 18 noiembrie 2025, Înalta Curte a strămutat dosarul la Curtea de Apel Alba Iulia, la cererea avocaților lui Victor Micula, care au invocat „presiuni mediatice” asupra magistraților bihoreni.

Pe data de 26 martie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a calculat în așa fel încât să-l scape pe Victor Micula de o lună de închisoare, astfel încât condamnarea finală să se reducă la 3 ani, adică limita maximă până la care se poate suspenda executarea pedepsei.

Anterior, Tribunalul Bihor îl condamnase pe Victor Micula la două pedepse de câte 2 ani de închisoare pentru fiecare din faptele de acces ilegal la un sistem informatic, pe care le-a comis în datele de 29 martie 2018 (căutarea celui care l-a șicanat în trafic) și 21 aprilie 2018 (căutarea fetei de care era interesat).

În schimb, Curtea de Apel Alba Iulia l-a condamnat pe Victor Micula la 2 ani pentru prima faptă și la 1 an și 9 luni pentru a doua, considerând că acesta n-a făcut nimic cu datele personale ale tinerei, astfel că pericolul a fost „minim”:

„În acord cu instanţa de fond, Curtea de Apel constată că săvârşirea de către inculpatul (Micula Victor – n.r.) a infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic (…), precum şi de către inculpata (Erdei Camelia-Maria – n.r.) a complicităţii la infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic (…) au fost dovedite dincolo de orice dubiu rezonabil.

(…), a complicităţii la infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic (…) Declaraţiile martorilor atesta prezenţa inculpatului în faţa calculatorului inculpatei (Erdei Camelia-Maria – n.r.) precum şi efectuarea de fotografii. Se mai constată că listingurile bazei DEPABD din intervalul orar 23:15:54-23:27:10 atestă interogarea bazei cu referire la numita (…) – persoană faţă de care inculpatul (Micula Victor – n.r.) a manifestat un interes (…).

Se mai constată că listingurile bazei DEPABD din intervalul orar 23:15:54-23:27:10 atestă (…). Prin declaraţia din data de 26.10.2020 numitul (…) atestă că a aflat de la o cunoştinţă împrejurarea că inculpatul (Micula Victor – n.r.) ar fi aflat aspecte legate de datele sale personale, cu ajutorul cunoştinţelor din poliţie. Martorul s-a arătat mirat de această împrejurare, întrucât nu se aştepta ca inculpatul (Micula Victor – n.r.) să cunoască astfel de date despre el, astfel că s-a speriat. (…)

(…) Astfel, urmare a permisiunii acordate, inculpatul (Micula Victor – n.r.) a ajuns să acceseze un sistem informatic – respectiv să beneficieze de resursele acestuia – prin ocolirea mijloacelor de protecție menite să împiedice accesul unor terţi neautorizaţi.

– respectiv să beneficieze de resursele acestuia – menite să împiedice accesul unor terţi neautorizaţi. Din acest motiv, contrar susținerilor apărării, se apreciază că acțiunile inculpaţilor întrunesc elementele de tipicitate ale infracțiunii de acces la un sistem informatic , respectiv complicitate la infracţiunea de acces la un sistem informatic, în formă agravată (…).

, respectiv complicitate la infracţiunea de acces la un sistem informatic, în formă agravată (…). Contrar apărărilor inculpatului (Micula Victor – n.r.) constatăm că acesta nu s-a aflat într-o eroare asupra elementului constitutiv «fără drept» cu privire la interdicția de accesare a bazelor de date. Împrejurarea că inculpatul (Micula Victor – n.r.) nu cunoștea distincția dintre titularul sistemului informatic și utilizatorul acestuia nu este de natură să conducă la concluzia lipsei de vinovăție.

Împrejurarea că inculpatul (Micula Victor – n.r.) nu cunoștea distincția dintre titularul sistemului informatic și utilizatorul acestuia nu este de natură să conducă la concluzia lipsei de vinovăție. Prin intermediul accesării sistemului informatic, inculpatul a pătruns virtual într-o bază care conține date cu caracter personal, neaccesibile publicului.

Prin prisma unui observator rezonabil este lesne de presupus că inculpatul avea conturată percepția privind interdicția de accesare a calculatorului din moment ce datele informatice protejate nu pot fi accesate direct din surse externe.

din moment ce datele informatice protejate nu pot fi accesate direct din surse externe. Pentru reţinerea erorii vincibile (care exclude intenția - n.r.) nu este suficient ca inculpatul să invoce necunoaşterea cadrului normativ care reglementează funcționarea bazei D.E.P.A.B.D , fiind suficient ca la momentul accesării sistemului informatic acesta să realizeze faptul că îi este interzis să acceseze un sistem informatic pe care este stocată o bază de date care conține date cu caracter personal (ex. CNP, adresă de domiciliu).

, fiind suficient ca la momentul accesării sistemului informatic acesta să realizeze faptul că îi este interzis să acceseze un sistem informatic pe care este stocată o bază de date care conține date cu caracter personal (ex. CNP, adresă de domiciliu). În privinţa inculpatului (Micula Victor – n.r.), Curtea de apel apreciază că în cauză se justifică reţinerea circumstanţei agravante prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen cu referire la infracţiunea descrisă la pct. IB din rechizitoriu.

prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen cu referire la infracţiunea descrisă la pct. IB din rechizitoriu. Împrejurarea care diminuează gravitatea faptei este legată de scopul comiterii infracţiunii, respectiv obţinerea de informaţii referitoare la membrii familiei, la o persoană care se afla lângă inculpat precum şi cu referire la un număr restrâns de prieteni.

Având în vedere aceste aspecte se apreciază că prin comiterea faptei s-a adus o atingere minimă valorii sociale ocrotite prin norma de incriminare. În consecinţă se apreciază că o pedeapsă de 1 an şi 9 luni închisoare este în măsură să asigure scopurile preventiv şi educativ avute în vedere de legiuitor”, rețin judecătorii în Hotărârea nr. 219/2026 din 26 martie 2026.

S-a întors în țară abia după ce a primit o pedeapsă cu suspendare

Trebuie menționat că pe timpul procesului, Victor Micula și-a stabilit reședința la două adrese din Italia, unde avocații spuneau că se tratează pentru „mai multe afecţiuni somatice şi psihice”.

Potrivit datelor din dosare, Victor Micula a stat pe Via Passeggiata Archeologica din orășelul Castellammare di Stabia, Napoli, apoi pe Via Ugo Foscolo din Bari.

Acesta a revenit în țară abia după ce instanța de apel i-a suspendat executarea pedepsei și a prestat muncă neremunerată în folosul comunității vreme de 120 de zile la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea.