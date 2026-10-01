Noile scenarii și calcule. Cum poate PSD să-și impună omul, dacă Nicușor Dan vine cu „propunerea potrivită”

Trei premieri desemnați și doi picați la testul din Parlament. Nicușor Dan este acum pus în fața desemnării celui de-al patrulea premier care, după majoritatea așteptărilor, va fi din zona PSD, dar nu neapărat șeful acestui partid. Libertatea vă prezintă scenariile discutate, dar și cum arată calculele pentru ca noul desemnat să strângă cele 233 de voturi necesare.

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189 de voturi a avut premierul desemnat Veștea, cu susținere a PSD, în timp ce Siegfried Mureșan, dar cu altă bază de voturi, 182. Numere apropiate, însă departe de cele 233 necesare instalării guvernului. Așa că noua propunere pe care o face Nicușor Dan ar trebui să se asigure că strânge numărul devenit magic.

Potrivit surselor Libertatea, în prezent liberalii exclud orice variantă de a mai înainta un nou nume de posibil premier. „E rândul PSD. Să vină Nicușor de mână cu Grindeanu sau cu cine vrea el”, a precizat un lider PNL.

Șeful, speranța și tehnocratul vopsit

În cazul PSD, în discuție sunt aduse mai multe nume ca potențial prim-ministru desemnat. Bineînțeles, primul este Sorin Grindeanu. Șeful PSD este împins în față de liderii partidului, fiind o garanție că va servi interesele formațiunii, pentru că știe cum se asigură o guvernare cu cât mai puține tensiuni cu teritoriul. Potrivit informațiilor Libertatea, în continuare Nicușor Dan ar prefera să nu fie Grindeanu premier. Pentru că nu vrea să-l fragilizeze dacă începe să deconteze măsurile guvernamentale. De asemenea, emoții sunt și dacă PSD nu ar reuși să-și treacă omul, deși șansele, în urma negocierilor, sunt mici pentru ratarea scaunului puterii.

A doua variantă este Alexandru Rogobete. Fost ministru tânăr, sprijinit de filiala Timiș a lui Grindeanu, e văzut ca om fidel. Însă din istoria ultimului deceniu a PSD s-a văzut ce înseamnă să predai altcuiva funcția. Sorin Grindeanu nu a mai vrut să asculte de Liviu Dragnea, Mihai Tudose, de asemenea, iar Viorica Dăncilă, mai mult, a luat și șefia formațiunii.

Ultima variantă discutată în PSD: Leonardo Badea - prim-viceguvernator BNR. Fost parlamentar PSD, a fost sprijinit de partid să ajungă la BNR. Acum e fără carnet de partid, dar văzut cu sufletul acolo. La ultima reașezare a funcțiilor a făcut rocada cu un veteran social-democrat (fără carnet de partid de ani buni), Florin Georgescu, ultimul fiind ales viceguvernator, după mandate nenumărate în care a fost secundul lui Mugur Isărescu.

Cifrele pentru putere

Din informațiile Libertatea, PSD pleacă din start cu 143 de voturi, adică 126 ale lor, plus 17 de la minorități. De la cei 22 de neafiliați sunt așteptate 17-18 voturi. De asemenea, din rândul puciștilor liberali PSD merge pe „cel puțin 20 de voturi”. „16 sunt în conflict oficial (n.r. - procese cu partidul), dar mai sunt câțiva lângă noi”, susțin surse din PSD.

De la grupul Ponta (Uniți pentru România) ar urma să ia 10-11 voturi, dacă nu bat palma și cu Anamaria Gavrilă, șefa POT. Social-democrații sunt gata să promită și funcții pentru sprijin. În cazul în care Gavrilă spune pas, social-democrații susțin că au o rezervă de de 6-7 voturi din zona SOS, adică aleșii PACE din Senat, care nu mai răspund la ordinele Dianei Șoșoacă.

Din discuțiile informale cu AUR, pe filiera Murad, social-democrații sunt de părere că ar putea fi câștigate 10-12 voturi. Mai precis, numărul de oameni legați de Murad sau alți susținători ai „stabilității”.

UDMR decide iar meciul

Însă cel mai important vot e cel al UDMR. Cei 31 de parlamentari ai Uniunii i-ar aduce unui premier desemnat de PSD în jur de 238-240 de voturi, suficiente să treacă guvernul. Iar unii social-democrați consideră că UDMR poate fi adus lângă ei prin garantarea că nu are loc nicio discuție cu AUR sau SOS.