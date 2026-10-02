- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.
Între 3 și 5 octombrie, noaptea, starea de sănătate va evolua în limite normale; pot apărea reacții de respingere a anumitor alimente, mirosuri și gusturi.
Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă până pe 15 noiembrie, pe fondul căreia, între 25 octombrie și 4 decembrie, va reveni în Zodia Balanței oferindu-le Leilor șansa de a încheia niște demersuri și proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de sectorul relațiilor de familie, al aspectelor locative, imobiliare și patrimoniale ori de reședință sau rezidență aflată acum într-o ecuație delicată sau plină de necunoscute și informații greșite, pe un făgaș de normalitate.
Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, Luna va intensifica trăsăturile personalității lor ceea ce se va reflecta frecvent în relațiile parteneriale prin dorința de a conduce, de a avea ultimul cuvânt; în unele situații, ar putea să se producă confruntări de opinii formulate conform educației sau zestrei astrale a fiecăruia.
Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, axa banilor și a beneficiilor materiale și ale avantajelor nu va fi tulburată de niciun tranzit, deci, în
Din 9 octombrie, după ora 11:11, efort de a tempera furtuna de trăiri și reacții stârnite de tranzitul planetelor aflate în retrogradare prin casa a IX-a, care va tulbura încrederea și siguranța de până acum a nativilor în oameni, proiecte sau idei. Întreaga săptămână, va funcționa un Careu în T care va angaja casele I - a, a IV - a și a VII - a într-un context conflictual, provocând reacții de revoltă sau de respingere, uneori disproporționate, față de motivul real, dar incomode, mai ales că, sfârșitul săptămânii va fi marcat de cuadratura Marte - Venus retrogradă, care va introduce factori de confuzie și neîncredere până pe 4 decembrie, când lucrurile se vor limpezi.