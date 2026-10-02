Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, starea de sănătate va evolua în limite normale; pot apărea reacții de respingere a anumitor alimente, mirosuri și gusturi.

Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă până pe 15 noiembrie, pe fondul căreia, între 25 octombrie și 4 decembrie, va reveni în Zodia Balanței oferindu-le Leilor șansa de a încheia niște demersuri și proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de sectorul relațiilor de familie, al aspectelor locative, imobiliare și patrimoniale ori de reședință sau rezidență aflată acum într-o ecuație delicată sau plină de necunoscute și informații greșite, pe un făgaș de normalitate.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, Luna va intensifica trăsăturile personalității lor ceea ce se va reflecta frecvent în relațiile parteneriale prin dorința de a conduce, de a avea ultimul cuvânt; în unele situații, ar putea să se producă confruntări de opinii formulate conform educației sau zestrei astrale a fiecăruia.

Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, axa banilor și a beneficiilor materiale și ale avantajelor nu va fi tulburată de niciun tranzit, deci, în